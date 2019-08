Tania Llasera posa en bikini en Instagram orgullosa de sus kilos de más

Tania Llasera , que se ha convertido en la abanderada 'curvy' nacional por excelencia, ha querido también subirse a esa ola de imágenes en traje de baño que inundan las redes sociales estas semanas y ha mostrado su particular posado.

"Lo prometido, posado por sorpresa con kilos de más post vacacionales y bikini rojo para alegrarme el final de lo bueno", comentaba Tania Llasera en su último post de Instagram. La presentadora dijo a sus seguidores que iba a repetir las fotos que se hizo a principio de la temporada y así lo ha hecho. ¿Quién no ha ganado unos kilos de más en vacaciones? Y es que un 61% de los españoles engordamos durante el verano... Kilitos de la alegría los llaman. Los kilos postvacacionales son muy comunes, de media cogemos entre 3-5 kilos en verano y lo mismo ocurre en Navidad, la mayoría de nosotros.

Ya lo hizo antes de vacaciones. Por sorpresa, como ella dice. Porque trata de demostrar que la perfección es relativa y que lo importante es estar a gusto con una misma. "De esta manera mato dos pájaros con la misma piedra: 1. Enseño lo que hay, posando viva, pero se aprecia celulitis y masa y no quiero quitarlo porque es mí #Realbody y es sano que se vea que aquí tengo de todo y estoy más sana que una manzana. Y 2. Reviento las fotos de los 'paparazzi' en la playa -veremos si esto funciona porque el año pasado estaba en portada de pleno #arggg y no he adelgazado ni un gramo ni pienso", dijo antes de vacaciones.