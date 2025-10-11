España-Georgia, en directo: jornada 3 de la fase clasificatoria para el Mundial 2026

Llega la Selección un tanto mermada a este encuentro frente a Georgia. El equipo de Luis de la Fuente tiene hasta siete bajas para los dos partidos que afronta ahora. Empezando, cómo no, por la de Lamine Yamal. Tampoco están disponibles Nico Williams, Dani Carvajal, Gavi, Fermín López y Fabián Ruiz. Pero es el momento de demostrar que hay fondo de armario en el combinado nacional.