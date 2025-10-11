Directo
España-Georgia, en directo: jornada 3 de la fase clasificatoria para el Mundial 2026
La Selección Española busca u tercera victoria en tres partidos para acercar la clasificación para Mundial de EEUU, México y Canadá.
Pendientes de la lluvia
En la provincia de Alicante, el aviso por lluvias ha bajado a nivel amarillo. No obstante, las miradas siguen muy pendientes de lo que ocurra con la situación de la DANA que otra vez afecta al levante español y, especialmente ahora mismo, a las Baleares. Por ahora, apunta a que el partido se podrá celebrar sin grandes complicaciones.
Georgia, con viejos conocidos
Varias caras conocidas de LaLiga, algunos actuales y otros que pasaron por nuestro torneo, en el once de Georgia. Juega también su gran estrella, Kvaratskhelia.
Aquí va la alineación: Mamardashvili; Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Gocholeishvili; Mekvabishvili, Kochorashvili, Kiteishvili; Kvaratskhelia, Dvali, y Mikautadze.
Lastrada por las bajas
Llega la Selección un tanto mermada a este encuentro frente a Georgia. El equipo de Luis de la Fuente tiene hasta siete bajas para los dos partidos que afronta ahora. Empezando, cómo no, por la de Lamine Yamal. Tampoco están disponibles Nico Williams, Dani Carvajal, Gavi, Fermín López y Fabián Ruiz. Pero es el momento de demostrar que hay fondo de armario en el combinado nacional.
Once de España
Puesss con más tiempo de lo normal ya sabemos el once que pondrá en el césped Luis De la Fuente. Estará Pedri en el centro del campo, y Ferran junto con Oyarzabal arriba
¡Bienvenidos a la fase de clasificación del Mundial 2026!
¡Buenas tardeeeeeeeeeeess! ¿Quién dijo que el fútbol descansaba? Ya estamos listos para ver a España, a La Roja, en su partido de clasificación para el Mundial de 2026. Enfrente estará Georgia, un equipo con muchísimo peligro. ¡Vaaaaaaamos allá!
