Cómo vestir bien con un look negro sin que parezca aburrido este otoño-invierno

Sin embargo, y pese a lo rápido que podemos seguir esta tendencia gracias a la multitud de prendas en negro que se repiten en nuestro armario , hay veces que elegir un estilismo con este color como único protagonista nos hace parecer aburridas e incluso nos echa años encima . Quizás es una sensación alejada de la realidad, pero seguro que alguna vez ha pasado por tu cabeza. Para todas aquellas que lo hayan sufrido, hemos dado con las claves para elevar cualquier look total black y que sea todo menos aburrido. Sencillas, rápidas y realmente efectivas .

Nunca pasa de moda, estiliza nuestra figura y aún sin quererlo aporta elegancia . Sí, hablamos del look total black . Vestir totalmente de negro es una fórmula muy recurrente, da igual la estación o el momento en que nos encontremos, esta elección siempre está en nuestra mente.

Puedes ir totalmente de negro y elegir complementos más especiales para que consigan un estilismo original, diferente. Que cuentan con pedrería o efecto metalizado, como podría ser el caso de los bolsos o la joyería , o que llevan varios colores. Será difícil que el resultado no llame tu atención.

Clave 3 para llevar el color negro con estilo: sumarle piezas en tendencia

Las botas con cordones o XXL son un must have esta temporada, por ello si las sumamos a nuestro estilismo podremos conseguir que sea más atractivo. De la misma manera que si, por ejemplo, optamos por piezas plisadas, también en auge este otoño. Todo que arrase en las tiendas, una vez integrado en el look dará sensación de estilo y personalidad.

Clave 4 para llevar el color negro con estilo: el beauty look

Puede parecer tontería, pero si a un look sobrio en color negro le añadimos un maquillaje más explosivo, quizás con labios en rojo o sombras de color, o un peinado original, el estilismo podrá elevarse en cuestión de segundos. ¡Pruébalo!