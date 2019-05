10 reglas básicas para ligar pasados los 50 años

¿Quién dijo que ligar era exclusivo de los jóvenes? Es posible que el corazón de los solteros de la generación Silver (baby boomers) tenga alguna que otra cicatriz, pero no ha envejecido ni un poquito. En España, el 44 % de los solteros de más de 50 años busca el amor después de una separación, un divorcio o una pérdida.

Muchos de ellos ya se han embarcado en el viaje de las “citas 2.0” para encontrar solteros dispuestos a disfrutar de la vida en pareja. De hecho, un tercio de ellos, según los datos de Love Connection,elaborado por TNS para Ourtime, se han inscrito en una aplicación de citas.

Como los solteros mayores de 50 años también tienen derecho a tener un romance, pueden prepararse para volver de nuevo al terreno de juego, siguiendo las reglas básicas que ha preparado Ourtime para buscar pareja después de los 50.

1. Cree en tus cualidades: A la hora de buscar pareja, los solteros mayores de 50 tienen más recursos de los que ellos se imaginan: pueden contar con su experiencia, sabiduría e independencia para atraer a otra persona. La gran pregunta es: ¿por dónde empiezo? Primero: creyendo en ti mismo o en ti misma.

2. Se fiel a ti mismo: Después de los 50 años, tu paso por la vida te ha llevado a muchos lugares y enseñado muchas cosas. Sabes todo lo que hay que saber acerca del amor —desde la magia del enamoramiento hasta el desconsuelo de un corazón roto— y a través de toda esta experiencia, has aprendido a entenderte mejor. Sé fiel a ti mismo y confía en que tú sabes exactamente qué persona te conviene.

3. Se elocuente: Buscas a alguien especial, con intereses similares que está dispuesto o dispuesta a compartir a corazón abierto. Confía en tu interesante historia de vida para ser elocuente y tener conversaciones apasionadas con otras personas.

4. Aprovecha tu libertad: La libertad también es uno de los mayores privilegios de tener más de 50 años. Tus responsabilidades con la familia y los compañeros de trabajo ya no representan una carga y por fin puedes centrarte en lo que realmente importa: buscar la felicidad en el presente con alguien que sea igual de independiente que tú. Disfruta de tu libertad y tu sabiduría: son las claves para conocer gente nueva con total confianza.

5. Entra en el mundo de las aplicaciones de citas: Hoy en día, los solteros de todas las edades buscan el amor online. De hecho, el 30% de los mayores de 50 años en España prefiere conocer online a otros solteros, según el estudio Love Connection. Ourtime es una aplicación de citas, fácil de usar, que ayuda a los solteros de la generación Silver a conocer a personas con intereses similares y la misma forma de ver la vida.

6. Muéstrate tal cual eres: Es posible que pienses que pasarás inadvertido o inadvertida entre toda esa multitud de solteros mayores de 50 que están esperando enamorarse de nuevo. Creemos en el amor verdadero sin filtros, y por ello sabemos por experiencia que, si te mantienes fiel a ti mismo o a ti misma, encontrarás a alguien apropiado para ti. Mantén esta regla en mente: ¡muéstrate tal como eres!

7. No mientas: No tiene sentido mentir sobre tu edad, tu apariencia o tus intereses. No tiene sentido perder el tiempo o hacérselo perder a otra persona. Para aprovechar al máximo la experiencia de las aplicaciones de citas, debes pulir tu perfil de la forma más sincera posible. Escribe una pequeña descripción que exprese la esencia de tu carácter y publica una foto reciente mostrando tu sonrisa más natural. Elige las imágenes y palabras que mejor reflejen tu personalidad y tus cualidades. Mostrar tu yo más auténtico es más que suficiente.

8. Sal de casa: Para ganar en el juego de las citas, céntrate en conectar con solteros como tú. Empieza con una app de citas y si las cosas van bien, ¡queda en la vida real! No hay una receta milagrosa para el amor, ni siquiera en Internet. Si quieres conocer verdaderamente a alguien especial, ¡necesitas salir de casa! Una cena, un viaje, una excursión, salir a bailar... piensa en las actividades que te gustan o te gustaría probar.

9. Déjate llevar: Esta es la mejor forma de hacer nuevos amigos hasta que encuentres a la persona ideal para ti. Seguro que te lo pasas bien disfrutando de actividades con personas que tienen ganas de compartir con los demás quiénes son y lo que les apasiona. Ourtime organiza actividades temáticas para solteros mayores de 50 en diferentes ciudades de España, ¡así que haz hueco en tu agenda para participar en ellos!

10. Confía en los que saben de amor: La aplicaciones se ha convertido en una auténtica celestina: te ofrece la libertad de elegir, el tiempo de descubrir y todas las oportunidades para amar. Hoy en día, tienes el doble de posibilidades de encontrar a esa persona especial en Internet que en la vida real. Y es que las aplicaciones de citas, ¡funcionan!