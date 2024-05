Esta es la lista de alimentos que sí debes incorporar en tu dieta para tener una piel más hidratada y joven

Que nuestra alimentación condicione la salud de nuestra dermis es un hecho. De la misma manera que el estrés perjudica a nuestra piel con apariciones de imperfecciones, también ocurre con la dieta que tenemos. Tal y como confirma Sandra Moñino, dietista, nutricionista y CEO de la clínica online Nutriciónate, la piel es un órgano más y en él se refleja la salud que tengamos en nuestro interior. Por lo tanto, una alimentación saludable y antiinflamatoria que haga que estemos sanos por dentro también va a verse reflejado en nuestra piel. Por tanto, es de vital importancia saber qué alimentos son buenos para nuestra piel para que esté hidratada y joven. "Hay alimentos que vienen mejor para tener una piel saludable, como, por ejemplo, los alimentos ricos en vitamina C o en vitamina E, ya que son antioxidantes y vienen muy bien para mejorar la calidad de nuestra piel", informa la experta. Dentro del grupo de los alimentos ricos en vitamina C y vitamina E encontramos el aguacate, el aceite de oliva virgen extra, el limón, la naranja, la mandarina, el kiwi, las fresas y los vegetales como el brócoli. "Por otro lado, la vitamina C es esencial para la producción de colágeno, que es una proteína muy importante para tener elasticidad, firmeza y otro tipo de funciones a nivel muscular y óseo", confirma. Es por ello que debemos tomar alimentos ricos en vitamina C donde el colágeno se mantenga estable en nuestro cuerpo e incluso seamos capaces de formar más cantidad de este. Algunos de los alimentos que contienen colágeno y que podemos consumir son los siguientes: la piel de pollo, las orejas de cerdo, la piel de pescado (como la del salmón) o el caldo de huesos de vaca o pavo con el añadido de vinagre de manzana.

Sandra Moñino también hace hincapié en que el Omega 3 y 7 son interesantes para la piel, ya que son un potente antiinflamatorio y nuestra piel refleja la salud de nuestro intestino. Por un lado, los alimentos que contienen Omega 3 son los pescados azules, como las sardinas, los boquerones o la caballa. "Tienen muchísimas propiedades para la salud de nuestra dermis, aportando hidratación debido a que son ácidos grasos saludables que hidratan nuestras mucosas", aclara la experta en nutrición. Por otro lado, el Omega 7 hidrata nuestras mucosas y lo podemos encontrar en pescados, mariscos, moluscos, aceite de oliva virgen extra y en las grasas saludables. "La vitamina A también tiene ese efecto de hidratar las mucosas y podemos encontrarla en las verduras y las hortalizas de un color anaranjado y crudo, como la zanahoria o el pimiento. Y también, son interesantes las vitaminas del grupo B, en concreto la B2, que la podemos encontrar en el huevo que contiene biotina, súper recomendable para la luminosidad de la piel", afirma. A todas estas afirmaciones se suma Ariadna Paris, dietista y nutricionista. "La base siempre será tener una dieta de acuerdo con alimentos nutritivos y dejando aquellos que lo son menos para momentos más puntuales, así como evitar al máximo tóxicos", añade. También, uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es proteger la piel de la radiación solar excesiva, usando protectores solares tanto en la cara como en el cuello. "Aun así, es interesante exponernos al sol 15 minutos al día sin protección para maximizar la síntesis de vitamina D, una vitamina que tiene un papel fundamental en nuestro organismo, actuando en varios sistemas y tejidos como el sistema inmune, los huesos y el sistema hormonal", añade. Como último consejo, no debemos dejar atrás beber suficiente agua para mantener el cuerpo bien hidratado, sobre todo ahora que empiezan a subir las temperaturas y hay una mayor sudoración y pérdida de agua a través de la piel.

De la misma manera que la alimentación saludable puede ayudar a mejorar la calidad de la dermis, la insana y proinflamatoria perjudica en ella. Por ello, a continuación, hacemos mención de los alimentos que no son buenos para la piel. "Es importante evitar o reducir el consumo de azúcares, sobre todo, los provenientes del azúcar blanco añadido o las harinas refinadas, como el pan blanco o la pasta blanca", advierte Sandra Moñino. A esto le añadimos los productos que contienen edulcorantes en grandes cantidades o el exceso de grasas insanas como el aceite de girasol, de colza, de palma o de nabina. Todos ellos nos perjudicarían tanto a nivel inflamatorio como intestinal y también en nuestra piel. "Me gustaría hablar de la importancia del ejercicio físico, porque incluye muchísimo y este hace que eliminemos por el sudor todas las toxinas que puede haber en nuestra piel y que, de esta manera, esta se pueda ir regenerando y mejorando la calidad", añade. Cada vez que hagamos ejercicio no es recomendable llevar cremas hidratantes o bases de maquillaje, ya que en esos momentos el poro se dilata y todo lo que haya sobre nuestra dermis va a entrar dentro y afecta a la calidad de la misma.

En definitiva, mantener una buena alimentación nos ayuda a tener una piel sana, hidratada y joven. Con estos consejos que las expertas en dieta y nutrición nos han brindado, es todo lo que necesitamos para conseguir un resultado y estética óptima.