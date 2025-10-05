Estos abrigos arrasan entre las que más saben de moda porque son tan cómodos como estilosos

Lo confieso, llevaba tiempo viendo cómo en TikTok los abrigos de Damson Madder se colaban en los vídeos de las que más saben de moda y, cada vez que alguien se los probaba, me quedaba con la misma sensación: quiero uno. No es solo que sean bonitos, es que tienen algo distinto. La firma londinense trabaja con estampados que llaman la atención, piezas reversibles y capuchas o mangas desmontables, además de apostar por tejidos reciclados y algodón orgánico. De repente te das cuenta de que con un solo abrigo puedes tener varios looks. Por eso se han convertido en los favoritos de la temporada.

Un trench con doble personalidad

Jerry Crop Trench Coat Olive (190€) Damson Madder

Un trench corto que no se parece a ningún otro. De un lado es verde oliva, sobrio y urbano, y del otro lleva cuadros, lo que te permite cambiar de aire según el día. Además, el cuello se desmonta y puede convertirse en un pañuelo. Una gabardina con ese detalle especial que hace que nunca parezca la misma.

El acolchado más versátil

Pearl Puffer Tan Pop Check (200€) Damson Madder

Los cuadros verdes y azules son los protagonistas y lo mejor es que se adapta: la capucha se puede quitar, las mangas también y, de repente, pasa de ser un abrigo acolchado a un chaleco lleno de personalidad. Es una prenda versátil para el día a día que te salva en los días fríos sin renunciar al estilo.

El acolchado que es dos en uno

Reversible Opal Puffer Navy & Check (183€) Damson Madder

Si buscas un acolchado que abrigue de verdad y al mismo tiempo te de juego, este es. Por un lado es azul marino liso, perfecto para cuando quieres algo más discreto; por el otro, cuadros que lo convierten en la pieza protagonista del look. Un dos en uno que resuelve cualquier mañana de otoño en la que no sabes qué ponerte.

Un impermeable con mucho rollo

Liu Raincoat Navy Check (164€) Damson Madder

Para los días de lluvia, Damson Madder tiene esta versión con mangas estilo globo y capucha ajustable. Es impermeable y con un estampado de cuadros que le da un aire british muy actual. Lo puedes llevar suelto o entallado en la cintura, y siempre mantiene ese punto cool que no sueles encontrar en un chubasquero.

El acolchado más atrevido

Pearl Puffer Multi Check (183€) Damson Madder

Su estampado multicolor tiene tanta fuerza que no necesitas mucho más. Mantiene la misma capacidad de transformarse que el modelo Pearl que vimos antes —capucha y mangas que se quitan—, pero aquí el resultado es mucho más llamativo, pensado para quienes disfrutan arriesgando con lo que visten. Es la prueba de que un abrigo puede ser tan divertido como práctico.

Damson Madder ha conseguido lo que pocas marcas logran, que hablar de un abrigo sea casi tan emocionante como estrenar unos zapatos de temporada. Sus diseños tienen algo especial y por eso arrasan entre quienes marcan tendencia. Puede que aún no tengas uno en tu armario pero, después de verlos, seguro que ya te estás imaginando cuál encajaría mejor contigo.