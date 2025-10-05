Ayuso recupera su top floral semitransparente para apoyar a Gloria Estefan en el concierto de la Hispanidad 2025

Después de haber acaparado todos los flashes en la tarde de viernes en "Las Ventas" con el que sería su estilismo más arriesgado desde que es Presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso ha vuelto a conquistar nuestro corazón fashionista con el look de entretiempo perfecto. Así es, no hay aparición de la política del PP que no sea toda una declaración de estilo, y hoy en el concierto de "La Hispanidad 2025" lo ha vuelto a demostrar.

Una de las cosas que más nos gusta del estilo de la Presidenta es su buen gusto de reutilizar prendas en diferentes ocasiones, y eso es justo lo que ha hecho con el top floral semitransparente con el que la hemos visto este domingo 5 de octubre en la Plaza de Colón, se trata de una prenda que forma parte del armario de Ayuso desde este verano y con el que la hemos visto en el acto de las Palomas de Bronce del pasado mes de agosto, y en su última visita al plató de "Espejo Público" en septiembre, ambas veces optó por combinarlo con un pantalón blanco muy acorde para looks veraniegos. Sin embargo, en el día de hoy ha optado por una elección que más bien otoñal, pero que funciona igual de bien.

El estampado floral, el guiño de Ayuso a las tendencias que arrasarán este otoño

El estampado floral se resiste a marcharse con el verano, y Ayuso lo sabe. Este tipo de print, reinterpretado con tonos más cálidos donde los teja, granate, verde oliva o tierra, encuentran su lugar, será uno de los protagonistas del otoño-invierno 2025. Firmas como Etro, Ulla Johnson o Zimmermann ya lo adelantaron en sus pasarelas, y la presidenta madrileña ha sabido trasladarlo al terreno real con una naturalidad impecable.

Isabel Díaz Ayuso con top floral. Gtres

Su top de gasa semitransparente, con caída fluida y un toque bohemio, tiene justo ese aire romántico que encaja con el espíritu de entretiempo. Un acierto que demuestra que las flores también pueden ser sinónimo de sofisticación más allá de la primavera.

El look de Ayuso al detalle: inspiración +40 en clave entretiempo

Para el concierto de Gloria Estefan, una de las citas más esperadas dentro de la programación de la Hispanidad 2025, la Presidenta de la Comunidad de Madrid apostó por una fórmula sencilla pero de lo más infalible: top estampado + jeans anchos. El equilibrio perfecto entre elegancia relajada y modernidad. Los pantalones vaqueros anchos de tiro alto y cinturón de piel estilizan la silueta de manera impecable, mientras que las sandalias de tacón sensato añaden un punto de ligereza en una jornada con temperaturas suaves.

El look de Ayuso en el concierto de la Hispanidad 2025. Gtres

Completó el look con melena suelta ligeramente ondulada, pendientes dorados con forma de flor y maquillaje natural con labios rosados, reafirmando su apuesta por un estilo femenino sin perder su sello personal. Una vez, Ayuso vuelve a dar una lección de estilo para todas aquellas mujeres que a sus +40 buscan emular esa elegancia relajada que tanto favorece, y de la que cada vez entiende más la Presidenta.