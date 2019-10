¡Feliz día de la pasta!

Don Giovanni es un lugar de peregrinaje al que acudir para probar especialidades italianas de verdad. Sí, el restaurante de Andrea Tumbarello es un espacio acogedor sin pretensión alguna en el que se sirven platos auténticos, sencillos y exquisitos a la vez. ¿El secreto? “Alimentar los platos con las mejores materias primas. Los respeto y doy un nombre a la receta. Piensa que la pasta la puedes condimentar con los ingredientes que te apetezca. Al final, es mezclar sabores y que el plato esté rico. Te puede gustar o no, pero lo cierto es que está elaborada con unas inmejorables materias primas. No engaño a nadie”, dice el cocinero. Ya es temporada de la trufa blanca de Alba, una pequeña ciudad en la región de Piamonte, al noroeste de Italia, y él consigue las mejores piezas. Por eso, se deja llamar el “rey de la trufa blanca”: “A principio de temporada ronda los 2.000-2.500 euros el kilo. Luego su precio sube, porque va madurando”, continúa. Como el oro, este diamante silvestre cambia de precio a diario y él recibe cada semana su cotización. Llena de aroma y sabor tanto a los tagliatelle con una crema de parmesano y trufa blanca, la misma que forma parte de un risotto con champagne. También, merece la pena probar los spaghetti bosconara, que es la carbonara del bosque, entre cuyos ingredientes no falta ésta y los boletus.