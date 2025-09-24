Los labiales imprescindibles para la nueva temporada: los tonos que serán tendencia este otoño

Con la llegada del otoño, el neceser de maquillaje se prepara para una renovación inevitable. Los colores vibrantes del verano dejan paso a una paleta más sobria y profunda, donde los tonos burdeos, marrones y teja reclaman su protagonismo. Sin embargo, más allá de la gama cromática, la verdadera noticia está en cómo las grandes firmas de cosmética de lujo mueven ficha para dominar la temporada con propuestas muy definidas y competitivas.

La casa Chanel, por ejemplo, apuesta por una sofisticación contenida con su Rouge Allure Velvet. Se trata de una barra de labios que busca el equilibrio perfecto, ofreciendo un acabado mate pero luminoso que huye de la sequedad. Para esta temporada, la marca francesa recomienda el tono 60, con un precio de venta de 50 euros.

Por su parte, la contrapartida de Dior llega con una filosofía radicalmente opuesta por un precio idéntico. Su Rouge Dior On Stage, en el color Fearless Brown, abandona cualquier matiz mate para ofrecer un acabado brillante e intenso. Su gran promesa, como informan desde MujerHoy, es garantizar una hidratación de 24 horas, combinando color y tratamiento en un solo gesto.

Apuestas por la forma y el cuidado del labio

En este sentido, Yves Saint Laurent desvía el foco de la textura para centrarlo en la funcionalidad. Su labial The Slim, con un coste de 47 euros, destaca por un innovador formato cuadrado. Este diseño no es casual, ya que está pensado para facilitar una aplicación de alta precisión en el contorno de los labios, siendo el tono Rouge Paradoxe su gran baza para la estación.

Asimismo, Guerlain profundiza en la idea del labial como un producto de tratamiento. La propuesta de la firma con su Rouge G es la de un auténtico tratamiento de larga duración que va más allá de la pigmentación para nutrir e hidratar en profundidad. Con un precio de 42 euros, la marca se decanta por el tono Velvet, que aúna confort y un color intenso.

Finalmente, para quienes buscan una opción diferente, la firma Makeup By Mario presenta una alternativa interesante con su SuperSatin™ Lipstick. A un precio más accesible de 34 euros, este producto se aleja de los extremos con una fórmula de acabado satinado y textura cremosa. La elección de la marca para este otoño es el tono Midtone Warm Rose, que ofrece un equilibrio intermedio entre el brillo y el mate.