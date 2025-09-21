Camiseta estampada, vaqueros y bolso Chanel: el look con el que Violeta Mangriñán disfrutó del Real Madrid en el Bernabéu

Si hace un par de días nos quedamos hipnotizadas con el estilismo de Violeta para asistir al desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid, hoy venimos a hablarte de un look que no tiene nada que ver con este, pero con el que la influencer ha vuelto a dar en el clavo. A día de hoy, la creadora de contenido es uno de los rostros más deseados por las marcas de belleza y moda además de tener un negocio que va viento en popa, solo hace pasarse cualquier día por sus locales de 'Maison Matcha' para ver como la fiebre por esta bebida asiática está conquistando con el mismo magnetismo que los estilismos de Violeta.

Como buenas amantes del fútbol no se nos ocurre mejor plan de sábado por la tarde que acudir al Estadio Santiago Bernabéu y eso fue justo lo que hizo ayer la influencer gracias a sus amigos la también influencer Daphne Cañizares y el capitán del Real Madrid Dani Carvajal. Violeta acudió a ver el partido de La Liga, Real Madrid contra el RCD Espanyol junto a su pareja Fabbio y su padre. Y por supuesto nosotras no pudimos pasar por alto el estilismo elegido por la creadora de contenido y empresaria para la ocasión.

El look más casual (con guiño de lujo) de Violeta Mangriñán

La influencer apostó por un look cómodo, pero cargado de estilo: camiseta blanca con el icónico estampado lunar de la firma francesa Marine Serre, combinada con unos vaqueros de corte recto en gris lavado y un bolso negro de Chanel, un básico de lujo que añade la dosis justa de sofisticación a cualquier conjunto. En los pies, unas zapatillas cómodas, demostrando que se puede pisar fuerte en el Bernabéu sin necesidad de tacones.

No es la primera vez que vemos a Violeta con una prenda de Marine Serre. Hace unos meses ya la vimos rendirse al famoso estampado lunar con un mono ajustado de manga larga, que se ha convertido en un auténtico objeto de deseo entre celebrities internacionales como Beyoncé o Dua Lipa. Esta vez, la influencer ha sabido adaptarlo a un contexto mucho más casual, dándonos la mejor inspiración para un sábado de ocio urbano.

Recycled Moon Jersey Second Skin Short Sleeves Top. Marine Serre

Inspiración deportiva (y très chic) para tus planes de fin de semana

El look de Violeta tiene todo lo que necesitamos para afrontar un plan de fin de semana con comodidad, estilo y un toque aspiracional. La camiseta estampada se convierte en la protagonista, los vaqueros aportan versatilidad y el bolso Chanel eleva al instante el conjunto, demostrando que incluso en los contextos más desenfadados se puede apostar por un guiño de lujo.

El look de Violeta en el Santiago Bernabéu. @violeta

Con este estilismo, Violeta Mangriñán vuelve a dejar claro que sabe cómo moverse entre la moda más exclusiva y la más accesible, marcando tendencia tanto en una primera fila de desfile como en la grada del Bernabéu.