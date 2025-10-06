Lana del Rey y Jeremy Dufrene: los reyes del Valentino Spring 2026

Dirigir una empresa de excursiones en hidrodeslizador por los pantanos de Luisiana no parece, a priori, la mejor preparación para codearse con la élite de la moda en París. Sin embargo, ese es precisamente el mundo de Jeremy Dufrene, un hombre que ha saltado a la palestra no por su pericia navegando entre caimanes, sino por su sorprendente aparición en el desfile de Valentino. Su presencia allí, acompañando a su esposa, la cantante Lana Del Rey, ha generado un debate que trasciende la moda.

De hecho, la estampa que ofrecieron juntos no podía ser más chocante. Mientras la artista neoyorquina lucía un sofisticado vestido de gasa con unas imponentes mangas de piel, él optó por un conjunto radicalmente informal: chaqueta, pantalones anchos y una gorra de béisbol. La imagen era la de dos universos estéticos en colisión, una desconexión visual tan evidente que de inmediato capturó todos los flashes y se convirtió en el principal tema de conversación del evento.

A pesar de todo, esta era una de las apariciones públicas más esperadas de la cantante desde que contrajera matrimonio el año pasado. El foco, que debía estar en su regreso a la vida pública y en su apoyo a la firma italiana, se desvió inevitablemente hacia la peculiar dinámica de pareja que su vestimenta dejaba entrever, algo que, tal y como han publicado en Vogue, encuentra una posible explicación en el trabajo de Dufrene, muy alejado del glamur de las pasarelas.

Una estampa familiar que desafía las convenciones

Además, para añadir más leña al fuego estilístico, en el desfile también estaba presente la hermana de la cantante, Caroline Grant. Su elección de vestuario, de un corte bohemio muy similar al de Lana, no hizo sino reforzar la idea de que la decisión de su cuñado era completamente personal y meditada, pues acentuaba aún más el contraste con el resto de la familia.

En definitiva, la jornada parisina dejó una fotografía para el recuerdo. La imagen de las dos hermanas, perfectamente conjuntadas en su particular estilo, junto a un hombre que parecía recién llegado de una excursión por el campo, ha servido para ilustrar las diferentes realidades que conviven en el seno de la pareja, consolidándose como la anécdota de la jornada y abriendo un diálogo sobre la autenticidad frente a los estrictos códigos de la alta costura.

