Sonsoles Ónega conquista 'El Hormiguero' con el look más cañero y rejuvenecedor de la temporada

Sonsoles Ónega ha vuelto a demostrar que domina como pocas el lenguaje de la moda televisiva. La escritora y periodista, que acudió a El Hormiguero para presentar junto a Verónica Sánchez la serie Las hijas de la criada, no solo conquistó con su naturalidad y sentido del humor, sino con un estilismo que rompe por completo con la imagen clásica y sofisticada a la que nos tiene acostumbrados en su programa diario.

En el plató de Pablo Motos, Sonsoles apostó por una estética moderna, atrevida y rotunda que elevó al máximo gracias a tres piezas clave: un top negro efecto cuero, unos pantalones ‘baggy’ con vuelta al tobillo y unos salones metalizados que pusieron la guinda final al look.

Un top cuero que redefine el estilo de Sonsoles

El corazón del estilismo fue un top sin mangas efecto piel, de cuello ligeramente subido y acabado satinado. Esta prenda, muy presente en las colecciones de otoño-invierno, aporta un aire roquero pero elegante, capaz de transformar cualquier conjunto en algo mucho más actual.

La presentadora lo llevó con una naturalidad impecable, potenciando sus hombros, afinando visualmente el cuello y ofreciendo una versión más nocturna y sensual de sí misma sin perder sofisticación.

Los pantalones ‘baggy’: comodidad y tendencia

El contrapunto perfecto llegó con unos pantalones negros estilo ‘baggy’, de pernera holgada y bajo vuelto. Una elección que suma comodidad, presencia y un toque urbano que contrasta maravillosamente con la parte superior más pulida.

Este patrón, que arrasa entre las insiders, se está convirtiendo en uno de los favoritos para combinar con prendas ajustadas o tops de tejido especial, como el que lució Sonsoles. Además, al marcar cintura con un cinturón brillante, consiguió equilibrar la silueta y estilizar el conjunto.

Los zapatos metalizados que lo cambian todo

Si hay un elemento que elevó el look al nivel “alfombra roja televisiva” fueron los salones metalizados de tacón fino, con acabado joya y puntera marcada. Un diseño llamativo y sofisticado que rompe la sobriedad del look total black, ilumina la figura y aporta ese toque festivo perfecto para un formato como El Hormiguero, donde los detalles siempre importan.

Los zapatos, junto a la melena rizada con volumen y las ondas marcadas, hicieron que Sonsoles irradiara energía, dinamismo y mucha personalidad.

Un look moderno, televisivo y que apunta a tendencia

La aparición de Sonsoles Ónega en El Hormiguero confirma algo que ya venía insinuando: su estilo evoluciona, experimenta y se atreve con combinaciones más potentes, actuales y alineadas con lo que funciona en pantalla y en redes sociales.

Este total look negro con guiños al cuero, líneas relajadas y accesorios brillantes reúne todo lo que pide la moda esta temporada: contraste de volúmenes, tejidos con carácter, siluetas cómodas y un toque de luz en el calzado. Un equilibrio perfecto entre elegancia y atrevimiento con el que volvió a conquistar al público.

Si buscabas inspiración para un look de noche moderno, estiloso y sin complicaciones, Sonsoles acaba de darte la referencia definitiva.