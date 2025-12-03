Los looks de Rosalía en Brasil incendian Instagram: del crop top más viral al vestido lencero que ya es icono

Rosalía ha aterrizado en Brasil y, como era de esperar, su paso por Río de Janeiro no solo ha revolucionado a sus fans, sino que también ha dejado una colección de estilismos que ya se analizan en todas las redes. La artista catalana ha convertido su viaje en una especie de moodboard vivo donde mezcla moda urbana, lencería elevada, prendas icónicas y ese estilo suyo tan magnético que funciona en cualquier escenario, desde un balcón frente al mar hasta el mismísimo Cristo Redentor.

El crop top de Brasil que ya es foto del verano en diciembre

La primera imagen que compartió se ha vuelto automáticamente viral: Rosalía posando frente al mar con un crop top amarillo y verde con el nombre de Brasil estampado, combinado con unos microshorts de rayas en blanco y negro. Un outfit que mezcla deporte, sensualidad y el homenaje directo al país que la recibe.

El look funciona porque encarna a la perfección esa estética despreocupada, fresca y juguetona que ha marcado esta etapa de la artista. Además, es la típica prenda que solo ella consigue elevar hasta convertirla en tendencia global.

La imagen más icónica: vestido lencero y cuero negro bajo el Cristo Redentor

La noche antes de la listening party de LUX, Rosalía se acercó al Cristo Redentor para vivir uno de los momentos más comentados de su viaje: una foto posando con un vestido lencero blanco y una cazadora de cuero negra con tachuelas.

La combinación —lo delicado con lo rebelde— es una declaración de estilo que va totalmente con su identidad: una dualidad entre la suavidad y la fuerza que explica por qué sus looks generan conversación más allá de la moda. Las redes explotaron y muchos fans ya catalogan esta foto como una de las más potentes de su carrera.

Lencería en la calle: el slip dress que ya es tendencia

En otras imágenes, Rosalía aparece explorando tiendas de música con un vestido lencero satinado blanco, abierto por la espalda y de tirantes finísimos. El pelo mojado y sin peinar, como recién salida del mar o de un ensayo, refuerza ese aire espontáneo que le encanta.

El slip dress vuelve a consolidarse como una de las prendas clave del próximo verano, y la cantante lo demuestra llevándolo en su versión más pura y minimalista: sin adornos, sin joyas llamativas y dejando que el look hable por sí mismo.

Slip dress + botas altas: tendencia confirmada

Otra de las fotos más comentadas es la de Rosalía caminando por una calle de Río con un vestido lencero corto, detalle de encaje, maxigafas negras y botas altas de cuero. El contraste entre lo íntimo y lo urbano es una de las claves de los estilismos más arriesgados de esta temporada, y ella lo domina con una naturalidad que pocas artistas poseen.

Una listening party histórica en el Cristo Redentor

Como cierre de su paso por Brasil, Rosalía preparó una listening party muy especial: la proyección de su nuevo álbum LUX directamente sobre el Cristo Redentor. Luces, títulos de canciones iluminando el monumento y un ambiente íntimo con invitados especiales.

Aunque no cantó en directo, el evento fue un golpe sobre la mesa y una declaración de intenciones: Brasil forma parte de esta nueva era, y sus looks durante el viaje lo reflejan.