Naty Abascal y el estampado juvenil más llevado del verano con este conjunto de firma española en Italia

Estamos en la última semana de agosto, para muchos significa la última semana de vacaciones. Por lo que, es toda una señal para que vayamos estrenando (y presumiendo) de los modelitos más fashionistas de nuestro fondo de armario, de la misma manera que está haciendo Naty Abascal en Capri, Italia. Porque lo cierto es que, durante las semanas de este mes, nos ha ido dando unas dosis de moda en cuanto a cómo lucir tipazo a sus 82 años con prendas con capacidad de alegrar el día, así como de conseguir una faceta totalmente creativa y con mucha personalidad.

De nuevo, en las últimas horas de este fin de semana, la celebridad nos ha cautivado a través de las redes sociales con un nuevo total look fresquito, juvenil y que no deja indiferente a nadie. Como buena sabia de dicho sector, es consciente de todas las tendencias actuales y no tiene miedo a sumarse a ellas en un chasquido de dedos. Esta vez, estamos hablando de un estampado que hemos visto mucho durante estos meses calurosos y no nos extraña, puesto que sienta fenomenal para un estilismo veraniego y effortless. Primero lo vimos en el despliegue de outfits de las editoras o insiders portuguesas y ahora lo están defendiendo (y muy bien) las españolas, como Naty Abascal, quien no ha dudado en incluirlo en su maleta de viaje. De manera sorpresiva, no nos estamos refiriendo ni al print de flores ni al de lunares o de rayas horizontales (que se seguirán llevando en las tendencias de otoño 2025), sino al de langosta. Sí, has leído bien, el más original que no solamente se ha instalado en las prendas de vestir, sino también en los accesorios o la joyería.

El conjunto de firma española más original y divertido

Solamente nos ha hecho falta ver uno de los últimos Instagram Stories de la modelo para crearnos la necesidad de hacernos con estos esenciales (que todavía tenemos tiempo de llevar). Se trata de una camisa de manga corta anudada en la zona delantera que va a juego con una falda larga al estilo pareo y con abertura lateral. Ambas destacan por un fondo blanco en el que se superponen unas líneas verticales de langostas rojas. Sin duda alguna, una propuesta arriesgada, pero de lo más divertida, para despedirse del verano de la mejor manera.

Camisa estampada, de Michonet (140 euros)

Camisa estampada. Michonet

Falda estampada, de Michonet (180 euros)

Falda estampada. Michonet

La buena noticia es que ambos ítems los encontramos disponibles en todas las tallas en la firma española Michonet por un total de 320 euros, 140€ la camisa y 180€ la falda. Nació en 2012 de la mano de Natividad Pacheco Soldado con la intención de crear diseños artesanales como homenaje a la belleza hecha a mano, el detalle minucioso y el legado textil que atraviesa generaciones, como bien indica en su sitio web.

Y así lo lleva Naty Abascal en sus vacaciones

¿Cómo lo ha combinado Naty Abascal para un día de playa? De una manera muy estilosa. Y es que ha confiado en este twin set junto con complementos en rojo, a juego con las tonalidades destacadas. Se tratan de unas gafas de sol al estilo vintage, unos pendientes largos circulares, sin calzado con un aire más desenfadado y un peinado de efecto mojado.

Naty Abascal con 'total look' de marca española. Instagram @natyabascal

Como decíamos, solamente quedan días para terminar las vacaciones de agosto, por lo que debemos ir aprovechando todos los modelitos que tenemos en nuestro vestidor. O bien, hacer las últimas compras necesarias, como este conjunto la mar de llamativo.