Malú y Albert Rivera, los invitados estrella de la boda de Melendi

Quedan escasas horas para que Melendi y Julia Nakamatsu se conviertan en marido y mujer. Pero todos estamos pendientes de la llegada de Malú y Albert Rivera como pareja a esta boda. Si hasta ahora su premisa era esconder sus pasos para que no caigan en las redacciones de periódicos o revista, ya sean centrado en la vertiente política o la crónica social, ahora la pareja se ve obligada a dar la cara.

No fue hasta mediados de julio cuando Malú y el líder de Ciudadanos decidieron dar un paso al frente y mostrarse con total naturalidad delante de los medios de comunicación. Estas imágenes no se han vuelto a repetir ya que prefieren mantener su vida privada en un segundo plano y no comparten nada en redes sociales.

El estilo de Malú se caracteriza por prendas rockeras, alejadas de las últimas tendencias y lo que el mundo de la moda impone. En su armario predomina el color negro. Y en cuanto a tejidos, el cuero es su mayor aliado tanto dentro como fuera de los escenarios. Saca su lado más guerrero con este tejido cañero al que ha apuesta tanto en vestidos, pantalones o faldas lápiz que se ajusten a su silueta. ¿Seguirá con su estilo? ¿O veremos una transformación por ser la novia de Albert Rivera? Sin duda, la boda de Melendi es un buen escenario para descubrirlo.

Pero sin duda, a nosotras lo que más nos interesa es ver los primeros looks de Malú y Albert Rivera como pareja, ya que los de la salida del hospital no cuentan. Ahora la duda está en si su llegada a la madrileña finca de El Jaral de la Mira de El Escorial, donde se celebrará la boda, será pública o privada. Es decir, de si tratarán de ocultarse de los medios para no ser fotografiados entrando juntos al enlace o si, por el contrario, optarán por ofrecer una imagen de normalidad