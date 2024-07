La moda supone una gran reivindicación cultural

Aunque estudió filosofía con Merlí, bien podría estar ahora construyendo instalaciones flotantes en el mar si no fuera porque guardó los apuntos de Ingeniería Naval en tercero de carrera, apostó por la interpretación y acertó. El gusanillo le corría por las venas desde los seis años y el esfuerzo le ha llevado a ser uno de los jóvenes talentos de moda. Mientras posa con estilismos de Dior, Pol Hermoso (Barcelona, 1995) nos cuenta que quien quiera encontrarle este verano lo busque en la playa, probablemente en alguna cala de Ibiza con un libro en la mano (a poder ser, En la carretera, de Jack Kerouac) y con algo de John Hopkins en sus auriculares. La seriedad con la que mira a la cámara contrasta con la risa y vitalidad que desprende en las distancias cortas. Con Calladita, de Miguel Faus, en la cartelera, el estreno pendiente de Polar y la segunda temporada de Sagrada familia en Netflix, nos desvela que ha estado cinco meses en México donde ha rodado una producción de aventuras que ha sido “impresionante”. A la espera de comprobarlo, nos confiesa que no le importaría protagonizar algún biopic...

Pol Hermoso con chaqueta, camisa, pantalón corto, mocasines, collar y riñonera de Dior Men Manu Bermúdez

¿Te atreverías con Christian Dior?

Lo haría, sería muy interesante, aunque cuando te metes en la piel de alguien real es como entrar en un pantano, no sabes qué color tiene. He hecho alguna prueba para biopics y, para empezar, el casting ya es complicado porque existe una línea superfina entre “hacer de” e imitar. La clave creo que está en coger la esencia del personaje y que te lleve hacia él. Pero sin duda lo haría, cuando más complicado es un trabajo, mejor. Eso sí, siento que sería un viaje fuerte. Christian Dior es un personaje muy conocido, habría que contar cosas de él que la gente no supiera y eso te expone a una crítica social muy fuerte. Aún así, aceptaría.

¿Qué te dijeron en casa cuando te cortaste la coleta como ingeniero?

Realmente empecé a interesarme por la interpretación cuando tenía seis años. Lo hacía como actividad extraescolar, primero en una escuela de Badalona y después en Barcelona. Ya sabes, para luego hacer las obras típicas de Navidad. Al igual que otros se apuntaban a deportes o pintura, yo lo hice a teatro. A los 12 años me cogieron para hacer mi primera serie, cuando terminó volví a los estudios, pero me seguían llamando. Mis padres me preguntaron muchas veces si realmente quería dedicarme a esto, claro que nos daba miedo porque ellos no vienen del mundo de la interpretación, pero al final he acabado dedicándome a ello. También te digo, nunca me levanté por la mañana y dije “quiero ser actor’’. De lo que sí me arrepiento es de no haber acabado la carrera.

Siempre es bueno tener un plan b en la vida...

Claro, por eso me matriculé en la universidad, pero llegó un momento en el que no podía compaginarlo y mi carrera no se puede hacer online. Así que tuve que elegir.

Fue un profesor de Filosofía con el que saliste por la puerta grande…

Después de trabajar en Sagrada familia, en TV3 me llegó esta propuesta. Aunque tenía un papel pequeño, que dudé en aceptar, la serie Merlí me colocó en el panorama nacional por primera vez y eso me abrió muchas puertas. Después de aquello llegaron los directores, las productoras, los representantes... Yo hasta entonces no estaba familiarizado con nada de aquello y comenzaron a llegar muchas propuestas.

¿Cómo te formaste?

No hice la carrera de interpretación, pero sí muchos cursos. Fue una formación actoral espontánea que luego fui profesionalizando. De hecho, me fui a Nueva York a estudiar unos meses. La formación es una constante en mi vida. Lo que ocurre es que en el momento en que otros deciden estudiar interpretación, yo ya tenía un pie dentro de este mundo, en el que es muy complicado entrar, así que tenía que aprovecharlo.

Pol Hermoso con chaqueta, camisa, pantalón y mocasines de Dior Men Manu Bermúdez

‘Merlí’ lo habría tenido complicado si hubiera sido profesor en el Instituto Las encinas. Dar clase a los chicos de ‘Élite’ hubiera sido todo un desafío…

La serie Merlí era muy realista, un proyecto de la época en la que fue emitida y en un contexto determinado. Los guiones estaban cuidadísimos, había un gran mensaje. Funcionó muy bien quizá por el momento en el que salió. Los proyectos tienen sus momentos y este fue un auténtico fenómeno, igual que luego lo ha sido Élite, que es una producción increíble, mientras que Merlí era algo más pequeño. Cada serie es un producto distinto, no es mejor ni peor. Hay series que funcionan y otras que son fenómenos. Y esto ocurre porque a nivel social, quizá en el momento en el que se emitió, hacía tiempo que no se veía algo igual o porque la gente venía de una crisis...

¿Eres consciente de la responsabilidad social de los trabajos que haces?

Por supuesto. De hecho, en el caso de Merlí nos llamaron de la Universidad de Barcelona para decirnos que desde que salió la serie hubo un aluvión de matriculados, de hecho, la nota de corte subió un montón. Incluso nos dijeron que hubo gente que se quedó fuera. No se nos puede olvidar que nuestro trabajo llega mucho más al fondo de lo que nos podemos llegar a imaginar y que trasciende más allá del día de rodaje. Nunca sabes a quién van a tocar tus palabras, puedes cambiar la forma de pensar de los demás, ya sea para bien o para mal.

¿Cómo se gestiona el ser influyente?

Al principio te sorprende porque es algo nuevo, pero tienes que evitar que eso suponga una presión extra a tu trabajo. Lo que sí debes ser es responsable cuando sabes que tu voz la escuchan otros.

Aunque a la velocidad a la que se mueve el ‘cibermundo’, las palabras se las lleva un ‘reel’. En las redes sociales todo va demasiado rápido y, a veces, no sabes cuánto de importante es algo porque al segundo ha salido otra cosa. De hecho, ya hay redes sociales que ni conozco y eso que tengo 29 años (risas).

El 98,5 % de los adolescentes españoles están registrados en una red social, y un 83,5 % lo hacen en más de tres. Además, el 2,6 % ya son adictos a las redes sociales. ¿Nos debemos preocupar?

Es cierto que existe una adicción real a los móviles y a las redes sociales, es una conducta muy generacional a la que es complicado oponerse. Las redes sociales son una herramienta que está aquí para quedarse y hay que amoldarse a ello. Es una nueva realidad que, quizá, a veces, va demasiado rápido. Pero también obligan a muchas personas a estar ocho horas pegados a una pantalla de ordenador en el trabajo.

Pol Hermoso con jersey, pantalón, mocasines y pendientes de Dior Men Manu Bermúdez

O haciendo ‘castings’ sin parar...

Sí, nuestro trabajo creo que es el que más entrevistas de trabajo tiene. Es cierto que yo ya no suelo vivirlos con estrés, pero todo depende de cuánto hace que no te dan un papel. Cuando he llegado a una audición después de una época con pocas ofertas sí que los vivo con tensión, y eso no ayuda. Ahora trato de ver los castings como una sesión de trabajo, no como una entrevista. O sea, como una clase de teatro que haces con tu profesor, así te quitas un poco la presión, vas a jugar un poco más.

Los noes son siempre más abundantes que los síes, ¿cómo gestionas ese rechazo?

Entendiendo que el hecho de que te digan que no en un casting no es un rechazo. Es cierto que no es fácil de gestionar. Hay que aprender a separar. Lo que hay que pensar es ¿hice lo que realmente quería hacer? Si la respuesta es no, quizá hay que analizar si no realicé un buen trabajo de preparación o si, quizá, no di el 100 %.

¿Lo mejor y lo peor de una audición?

Lo peor de un casting es todo; lo mejor, si te cogen.

¿Algún amuleto o superstición para pasar mejor el trago?

Soy muy poco supersticioso, lo que sí hago es apuntarme los castings que realizo, tengo un programa en el ordenador donde registro todos los que he hecho hasta ahora. Apunto para quién lo realicé, con qué productora y cuando lo hice. Más que superstición es algo empírico, más ciencia (risas). Me sirve para comparar los feedback que me dieron.

Tampoco se te da mal el mundo de la moda.

El modelaje y la interpretación son profesiones que van paralelas. De hecho, yo también hice mis pinitos como modelo y lo recuperé más adelante como algo más de escaparte.

Pol Hermoso vistiendo jersey, pantalón corto, mocasines y pendientes de Dior Men Manu Bermúdez

¿Eres presumido?

Sí, soy coqueto, pero de un modo relajado. Mi interés por la moda, más que algo innato, ha surgido a través de mi trabajo, a través del cine. He aprendido mucho de los estilistas, de cómo armar un personaje por su forma de vestir ayuda a reflexionar sobre él. Me atrae experimentar y potenciar la moda. Yo te diría que el cómo visto en mi día a día no es algo que me obsesione, pero quizá mis amigos te digan que sí. Me gusta tener el armario controlado y saber lo que hay en él y lo que me falta. Cada vez soy más de tener menos, pero prendas mucho más elegidas. Antes decía “necesito un jersey verde” y me lo compraba sin más, cualquiera. Ahora soy más selectivo. Y es que la moda supone una gran reivindicación cultural.

¿Cómo veis la generación Z a las grandes firmas de lujo como Dior?

Dior es la sofisticación sin tener que pasar por el exceso. Lo sencillo hecho excelencia. Es una firma que yo utilizo mucho y es que te pongas lo que te pongas de Dior te queda como un guante y te da esa presencia, esa excelencia sin tener que pasar por la ostentación. La sencillez es parte de su lujo. Y esto, en el día a día, es muy de agradecer. Además, es un lujo cómodo.

Cuando hay éxito de por medio, se corre el riesgo de desconectarse de la tierra. ¿Qué o quién te mantiene en suelo firme?

Mi entorno, la familia, mis amigos. Mira, por ejemplo, yo ahora estoy viviendo en Barcelona. Pero si no fuera porque ellos están allí, ya me habría mudado a Madrid. También los sitios donde voy a comer me arraigan mucho, que no falten unas buenas bravas (risas).