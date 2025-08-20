El vestido boho-chic de Eugenia Martínez de Irujo para una tarde de flamenco con amigos en Cádiz

Lo de Eugenia Martínez de Irujo y los vestidos de inspiración bohemia es un idilio del que no nos cansamos de hablar, sí, hemos perdido la cuenta del número de prendas con las que la Duquesa de Montoro ha derrochado estilo sin esfuerzo durante lo que llevamos de verano y no nos cabe duda de que todavía veremos alguna que otra joyita más.

Si durante el fin de semana la veíamos con un look vibrante y acompañada de su hija, Tana Rivera, en una nueva jornada en Cádiz, Eugenia lo ha vuelto a hacer, y nos ha cautivado con esa cercanía y naturalidad tan suya. Rodeada de amigos cercanos y con ese duende tan característico, la hija de la Duquesa de Alba volvió a apostar por uno de esos vestidos que parecen hechos a su medida: largos, fluidos, estampados y con ese aire entre folk y romántico que tanto define su estilo personal.

Los vestidos bohemios, el uniforme de verano más fácil y chic

Que Eugenia Martínez de Irujo siente devoción por el estilo boho no es ninguna novedad, pero lo interesante es cómo ha sabido convertirlo en un sello propio. Este tipo de vestidos, livianos, con estampados florales o geométricos, mangas abullonadas o escotes cruzados, se han convertido en la opción favorita de muchas mujeres que buscan marcar estilo sin esfuerzo. Son piezas versátiles que funcionan igual de bien en un plan relajado de tarde con amigos que en una velada especial de verano.

La clave de que cada vez más y más mujeres apuesten por este tipo de prendas como ese comodín de estilo veraniego tan favorecedor está en que estos diseños tienen el poder de transmitir frescura, libertad y elegancia sin rigidez. Y Eugenia lo sabe. Por eso, cada temporada suma a su armario nuevas versiones de este uniforme que, lejos de resultar repetitivo, refuerza su imagen como una de las aristócratas españolas más cercanas y auténticas. Mientras otras apuestas estivales se mueven entre la sofisticación minimalista y los básicos de armario, ella reivindica la belleza de lo espontáneo, lo colorido y lo que transmite energía. Y, en un país como España, donde el verano se vive entre fiestas populares, música y tradiciones, no hay nada que encaje mejor que un buen vestido boho-chic.

El look de Eugenia Martínez de Irujo. @tdelacierva

Con esta nueva elección, de corte maxi, un pronunciado escote en forma de v y manga corta con estampados estilo 'paisley' en diferentes tonalidades de azul, Eugenia no solo confirma que el estilo bohemio sigue siendo su gran aliado, sino que también nos recuerda que lo más elegante no siempre está en lo más complicado, sino en saber llevar con personalidad lo que realmente nos representa. Y ahí, ella juega en otra liga. ¿O no es así?