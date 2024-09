Laura Escanes se va de concierto en A Coruña con la bomber acolchada que más se llevará en octubre

Tras uno de los momentos más polémicos de Laura Escanespor un pequeño descuido en redes sociales, se ha escapado a A Coruña para disfrutar de un fin de semana con su círculo de amigos más cercano, como Juan Betancourt o Meriloves. Hace cuestión de días, la influencer publicó en su cuenta de Instagram una historia donde se escuchaba una de las últimas canciones de su expareja, Álvaro de Luna, junto con un texto que decía lo siguiente: "me subo al taxi y suena ADL". Claramente, se trataba de una imagen que pretendía compartir con sus usuarios de 'mejores amigos' y que eliminó en menos de un minuto. Eso sí, durante estos últimos días hemos visto a una Laura Escanes divertida y alegre conociendo la gastronomía de la ciudad, así como las playas más de ensueño que tenemos en nuestro país. Ahora bien, en su escapada a las tierras gallegas ha aprovechado para asistir al Recorda Fest para ver en directo a La Oreja de Van Gogh, minutos antes de que subiera al escenario Álvaro de Luna. La propia creadora de contenido ha publicado en sus redes sociales cómo de feliz ha sido cantando 'Rosas' o 'Puedes contar conmigo' con la chaqueta que será tendencia en la temporada de otoño-invierno 2024/2025.

En plena Semana de la Moda, como la Fashion Week de Nueva York o Madrid es Moda, las tendencias están al orden del día. Aunque durante los próximos días nos nutriremos de las referencias de los directores creativos para empezar a construir nuestro fondo de armario, los looks de las influencers también nos están inspirando para saber qué debemos empezar a comprar. Tanto en looksde invitada de otoño (como el vestido tropical que ha llevado María Pombo a la boda de Bea Gimeno y Nacho Aragón) como los casuales, como nos acaba de mostrar Laura Escanes. Y es que nos está poniendo en preaviso de las prendas de abrigo que más veremos durante la próxima temporada, dejándonos caer que las bombers acolchadas volverán a estar presentes. No solamente en el color que promete ser el más revolucionario (como es el granate), sino también el verde botella que siempre nos da la bienvenida a la época más fría. Laura Escanes ya ha puesto a prueba esta bomber acolchada en botella que nosotras compraremos en las marcas españolas low cost.

Laura Escanes. @lauraescanes

Laura Escanes ficha esta bomber acolchada en verde botella que será tendencia en la temporada de otoño-invierno 2024/2025.