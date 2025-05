12 looks de invitada perfecta del Festival de Cannes que siempre recordaremos

Han pasado casi 80 años desde la inauguración del Festival de Cannes. El evento anual nacido en 1946 donde se une el cine con la moda a través de un impresionante despliegue de looks glamurosos de las invitadas y nominadas. Bien es cierto que la intención de este es el reconocimiento, así como la promoción, de los géneros cinematográficos de arte independiente a nivel internacional, pero su respectiva alfombra roja es una de las más comentadas. Las celebridades e influencers aprovechan la oportunidad para trabajar los meses previos en una vestimenta notable y cautivadora con el objetivo de sumarse al listado de las mejores vestidas de todos los tiempos del Festival de Cannes.

Gran parte de las invitadas se presentan en la red carpet del Festival de Cannes con un estilismo original y valiente. Es imposible no recordar a Madonna en 1991 con el corsé cónico de su gran amigo Jean Paul Gaultier donde marcó tendencia y mucha personalidad en su vestimenta. O, también, Björk en la edición del 2000 con un modelo a todo volumen de Marjan Pejoski, el mismo diseñador que confeccionó el mítico vestido de cisne que llevó en los Premios Oscar. Y cómo olvidarnos del diseño de Schiaparelli destacado por la estructura de un pulmón en un sobrio vestido que lució Bella Hadid en el 2021. No obstante, otras celebrities prefieren seguir la línea clásica o elegante que les caracteriza, como todas las veces que Penélope Cruz ha conquistado el Festival de Cannes o Blake Lively en 2014 con un diseño bicolor de lo más clásico. En definitiva, no cabe duda de que cada una de las invitadas de este acontecimiento acaban dándonos lecciones de moda que marcan un antes y un después en la historia.

Los mejores looks del Festival de Cannes de todos los tiempos

Cuando pensamos que las invitadas al Festival de Cannes no pueden superar los looks de los anteriores años siempre acabamos equivocándonos. Edición tras edición se superan, así como ayudan a las editoras de moda a aprender sobre cómo deslumbrar en un evento de este gran calibre. No obstante, existen muchos estilismos de este evento internacional que han dejado huella desde sus inicios, como el debut de Grace Kelly o cuando Diana de Gales se convirtió en toda una Cenicienta. Incluso, en la actualidad seguimos viendo propuestas estilísticas con una clara referencia a los míticos del Festival de Cannes.

Grace Kelly en el Festival de Cannes de 1955

El Festival de Cannes de 1955 se convirtió en el evento más relevante de Grace Kelly. No solamente deslumbró con un vestido lady de Oscar de la Renta, sino que también conoció al que sería su futuro marido, el príncipe Rainiero. Elevó el atuendo con chal de efecto pelo en blanco y guantes altos elegantes.

Grace Kelly en el Festival de Cannes de 1955. Gtres

Madonna en el Festival de Cannes de 1991

Si hablamos de looks emblemáticos en el Festival de Cannes, debemos hacer especial mención al estilismo de Jean Paul Gaultier que llevó Madonna en 1991. Un corsé cónico icónico del diseñador francés que combinó con una falda sirena a tono (que después cambió por unos shorts de inspiración a una faja), así como de una capa en fucsia a contraste.

Madonna en el Festival de Cannes de 1991. Gtres

Cameron Diaz en el Festival de Cannes de 2001

Con un vestido de Louis Vuitton de lo más delicado y femenino que Cameron Diaz llevó en el Festival de Cannes de 2001. Se trata de un diseño actual gracias al escote ligeramente de corazón, así como de la cintura baja o el color mantequilla que tan en tendencia está en la actualidad. Lo combinó con zapatos de tacón en blanco y bolso de mano a juego.

Cameron Diaz en el Festival de Cannes de 2001. Gtres

Victoria Abril en el Festival de Cannes de 2004

Una de las chicas Almodóvar, Victoria Abril, deslumbró en la edición de 2004 con un precioso vestido al estilo lencero en esmeralda. Destaca una sola manga semitransparente y unas franjas diagonales de efecto metalizado a juego con las sandalias de tacón en plateado.

Victoria Abril en el Festival de Cannes de 2004. Gtres

Penélope Cruz en el Festival de Cannes de 2006

Penélope Cruz escogió un diseño en rojo de Versace para la clausura del Festival de Cannes de 2006. Uno de sus colores más recurrentes en las red carpets, así como el que mejor le sienta por excelencia tanto a su tono de piel como de cabello. Este en concreto, lucía un escote de palabra de honor con una sutil cola que combinó con sandalias de tacón en dorado.

Penélope Cruz en el Festival de Cannes de 2006. Gtres

Rihanna en el Festival de Cannes de 2010

Rihanna aparecía en 2010 con un maravilloso vestido de encajes y transparencias en blanco. Un diseño de cuello a la caja, sin mangas y malla metalizada al lateral que combinó con zapatos de tacón curvado en chocolate y su mítico corte de pelo pixie.

Rihanna en el Festival de Cannes de 2010. Gtres

Angelina Jolie en el Festival de Cannes de 2011

Angelina Jolie siguió marcando tendencia con un Atelier Versace en Mocha Mousse de lo más glamuroso y digno de una alfombra roja de esta categoría. Un vestido de efecto satinado con escote de palabra de honor, cola sutil y abertura con lazo que elevó con los icónicos zapatos de tacón peep toe.

Angelina Jolie en el Festival de Cannes de 2011. Gtres

Blake Lively en el Festival de Cannes de 2014

Sabemos que Blake Lively es una de las invitadas que siempre conquista todas las alfombras rojas. Y durante el Festival de Cannes 2014 no iba a ser menos. Por ello se decantó por un impresionante vestido bicolor de Gucci Première que desplegaba una cola voluminosa de lo más cautivadora.

Blake Lively en el Festival de Cannes de 2014. Gtres

Úrsula Corberó en el Festival de Cannes de 2017

Úrsula Corberó se convirtió en 2017 en una de las invitadas españolas que asistió al Festival de Cannes. Lo hizo con un black dress sencillo, pero que ganó a todo el público con una falda con transparencias y flecos con sandalias de tacón al tono.

Úrsula Corberó en el Festival de Cannes de 2017. Gtres

Georgina Rodríguez en el Festival de Cannes de 2021

En 2021, Georgina Rodríguez se convertía en toda una guerrera con un diseño de Jean Paul Gaultier. Un vestido en chocolate con detalles trenzados y tiras de efecto piel con una gran abertura lateral que dejaba ver las sandalias de tacón en blanco.

Georgina Rodríguez en el Festival de Cannes de 2021. Gtres

Demi Moore en el Festival de Cannes de 2024

Demi Moore fue una de las invitadas perfectas durante el Festival de Cannes de 2024. Uno de los estilismos más destacables fue este firmado por Celine que llamaba la atención con un maxilazo que decoraba un vestido sobrio en negro de escote palabra de honor junto con una sandalias de tacón al tono.

France Cannes 2024 Awards Ceremony Red Carpet Vianney Le Caer/Invision/AP Agencia AP

Rossy de Palma en el Festival de Cannes 2024

Rossy de Palma hizo un claro honor a España en el Festival de Cannes de 2024. Con un vestido de lunares holgado, con transparencias y mangas abullonadas que elevó con un sombrero cordobés y una sandalias de tacón de plataforma.

Rossy de Palma en el Festival de Cannes 2024. Gtres

El próximo martes 13 de mayo volveremos a reencontrarnos con las celebridades e influencers en la alfombra roja de la 78º edición del Festival de Cannes de 2025. En nuestra sección Lifestyle de La Razón estaremos totalmente atentas a todos los lookazos que nos tienen preparados.