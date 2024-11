10 vestidos glamurosos (y baratos) de Zara, Sfera y Primark para convertirte en la empleada mejor vestida de tu cena de empresa

Mariah Carey ha dado la bienvenida oficial a la época más esperada del año. Y si la experta en Navidad lo dice, solamente puede significar la búsqueda de los vestidos de invitada perfecta para tus cenas con amigos, familiares o compañeros del trabajo. Una vez estamos en la entrada de noviembre, empezamos a calendarizar todas las citas que protagonizaran tanto dicho mes como diciembre: cenas de Nochebuena o Nochevieja, viajes express navideños, ir a ver las luces de la ciudad o al mercado temático. Entre estos compromisos encontramos las amadas (u horrorizadas para otros) cenas de empresa, por lo que toca buscar un look de fiesta de lo más inesperado, glamuroso y, a poder ser, asequible. A lo mejor, puedes ser de las más afortunadas y encuentres en tu fondo de armario una pieza versátil que te ayude a convertirte en la mejor vestida de la velada. No obstante, si eres de aquellas que no tienen ni idea de cómo vestirse para una cena de empresa, nuestra redacción ha encontrado 10 vestidos de Zara, Sfera y Primark de lo más favorecedores, en tendencia y baratos. Es más, no hablamos de los típicos modelos que solamente los podrás llevar por estas fechas (que, a veces, supone un malgasto de dinero), sino que los lucirás en noches de fiestas, eventos, cumpleaños u otros acontecimientos de este calibre.

Entre la gran cantidad de opciones que las marcas low cost nos están ofreciendo, hemos seleccionado aquellos vestidos de menos de 40 eurosen los que descubres un sinfín de tendencias que harán de tu estilismo en uno más exclusivo. Vestidos de lentejuelas, con grandes lazos, protagonizados por los colores navideños, escotes en cascada o detalles de fruncidos de efecto tipazo. Para crear un toque más fiestero, uno de los métodos más eficaces y socorridos es el uso de medias transparentes con personalidad (como con brilli brilli, pedrería o gráficos) que siempre acabamos desempolvando a estas alturas de año. Asimismo, apuesta por abrigos peluche tanto para evitar el frío como para ofrecer una estética que respira lujo y glamur, así como por sandalias de tacón alto o zapatos de tacón sensato para asegurar una noche sin dolor de pies. Ahora, solamente falta que investigues todos los vestidos glamurosos y baratos de Zara, Sfera y Primark con el fin de encontrar el definitivo para tu cena de empresa.

Vestido fruncido, de Zara (29,99 euros)

Vestido fruncido. Zara

Vestido de terciopelo, de Zara (29,99 euros)

Vestido de terciopelo. Zara

Vestido mini de manga asimétrica, de Zara (39,99 euros)

Vestido mini de manga asimétrica. Zara

Vestido con lazo, de Zara (39,99 euros)

Vestido con lazo. Zara

Vestido corto con estructura, de Zara (29,99 euros)

Vestido corto con estructura. Zara

Vestido con vuelo, de Sfera (39,99 euros)

Vestido con vuelo. Sfera

Vestido de hombros descubierto, de Sfera (35,99 euros)

Vestido de hombros descubierto. Sfera

Vestido de escote cruzado, de Primark (25 euros)

Vestido de escote cruzado. Primark

Vestido de escote bardot, de Primark (20 euros)

Vestido de escote bardot. Primark

Vestido largo metalizado, de Primark (20 euros)

Vestido largo metalizado. Primark

Aunque todavía queden 50 días para celebrar una de las primeras cenas especiales de Navidad, previamente debemos ir pensando en nuestro lookde cena de empresa de invitada perfecta. Con toda esta selección de Zara, Sfera y Primark es fácil convertirse en la mejor vestida de la noche.