¿Cómo vestirte para tu cena de empresa? Estos 10 looks son la inspiración que necesitas

Estamos a punto de entrar en la deseada temporada de ir de compras y estrenar modelitos cada fin de semana. Porque los meses de noviembre y diciembre son los favoritos de las expertas en moda (y de muchas amantes de las tendencias) porque están llenos de eventos y cocktails con dresscode. Sin embargo, la cena de empresa es el acontecimiento más importante de nuestra faceta laboral. Sí, nos estamos refiriendo a ese momento en el que las mejores amigas de la oficina se ponen de acuerdo con la ropa que van a llevar. Y todos los años tenemos las mismas dudas: "¿qué me puedo poner?", "¿esto será demasiado informal?" o "¿voy poco corporativa?". Lo que está claro es que se trata de una noche en la que puedes vestirte de diversas maneras porque tienes muchas opciones de lo más originales y en tendencia. Sabemos que ya estarás pensando en tus looks de Navidad, Nochebuena y Nochevieja, pero la cena con tus compañeros del trabajo es la detonante para que seas la más moderna y cool de la empresa.

A veces cuesta elegir el outfit perfecto para acudir a dicho evento profesional porque debemos tener en cuenta el tipo de restaurante al que vamos, si posteriormente se ha organizado una fiesta o si el ambiente es formal o no. Si eres de ir cada día en traje, este es el momento ideal para elegir tus mejores galas. Desde el estilismo perfecto para lucir un vestido con transparencias y bordados hasta el de corte maxi rojo (que está muy de moda ahora mismo), pasando por el clásico minivestido negro que siempre funciona. No obstante, si no eres de arriesgar y te gusta ir a lo seguro, vístete con un conjunto de dos piezas, pero dale un toque distintivo con un efecto satinado o de terciopelo, dos tejidos muy acordes con la temporada. Siguiendo con este estilismo, también irás adecuada con un súper cómodo total look con pedrerías, acorde con una estética sofisticada. O, también con una americana de tweed y unos pantalones de pinza para ir guapa y profesional. Y una opción que nos han dejado las influencers y que a nosotros nos encanta es la del momento lentejuelas. En este caso, nos hemos enamorado del conjunto que forman la blusa con lazo y el pantalón recto que ha lanzado recientemente H&M en colaboración con Paco Rabanne. Y, por último, no te olvides de ir muy abrigada, pero en sintonía con tu vestimenta. Como, por ejemplo, con un abrigo de pelo blanco, que se está volviendo a llevar.

1. Vestido maxi rojo

2. Minivestido negro

3. Vestido con transparencias y bordados

4. Conjunto de lentejuelas

5. Americana de tweed y pantalón de pinzas

6. Traje satinado

7. Traje tres piezas efecto terciopelo

8. Pantalones metalizados con merceditas

9. Total look con pedrería

10. Camisa blanca y abrigo de pelo

A nosotros nos encantan todas estas propuestas que nos han dejado las influencers españolas, porque son tanto clásicas para las más tímidas como creativas para las más enteradas de moda. ¿Cuál te representa más?