La falda midi (y de lujo silencioso) de Amparo Corsini se lleva con zapatos planos por las calles de Madrid

Las noches en el Teatro Real siempre dan para muchos looks e inspiración de invitada. Y no solo con Carmen Lomana, también con Amparo Corsini que no se pierde ningún estreno con su estilo y elegancia tan natural. El Teatro Real ha estrenado la ópera 'Tenorio', de Tomás Marco de la que ofrecerá cuatro funciones. La obra, de la que se ofrece cuatro funciones hasta el día 19 de mayo, fue ya estrenada en versión de concierto en el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial en 2017 y el Real acogerá finalmente su estreno escénico absoluto. Y para esta noche de cultura, la cosa ha ido de faldas. Si Carmen Lomana ha optado por sacar su falta blanca de tul de Dior favorita del armario, Amparo Corsini lo ha hecho con este diseño midi estampado de firma británica. O lo que es lo mismo, lujo silencioso en su esencia más pura. Amparo Corsini es de esas mujeres elegantes, que algunos tildan de enigmática confundiendo el misterio con la discreción. Casada con Manolo Falcó -y por tanto cuñada de Tamara Falcó-, su armario es una clara apuesta por el lujo silencioso que ahora es tan tendencia.

Una tendencia que huye de mostrar la marca a favor del minimalismo, que se centra en la calidad de los tejidos y de las prendas, en los ojos de los expertos en moda que saben apreciar un producto de calidad sin necesidad de verle el logo. ¿Ya sabes de que te hablamos, verdad? Y todo eso es lo que representa Amparo Corsini con cada uno de sus estilismos, y esta noche en el Teatro Real no podía ser menos. Un estilismo, el de esta noche, marcado por una blusa negra satinada de manga francesa abullonada y una falda midi de estampado floral en negro y blanco. Un diseño de la firma británica Emilia Wickstead, que cuesta 1.059 euros.

Amparo Corsini a su llegada al Teatro Real. Gtres

Amparo Corsini en el Teatro Real. Gtres

Un estilismo que Amparo Corsini ha combinado con el bolso de mano ‘Hermes Kelly Elan’ y unas bailarinas negras en punta con hebilla.