Los 20 mejores looks de los 20 años de la Princesa Leonor

A sus 20 años, la Princesa Leonor ha definido un estilo de vestir con una clara herencia de su madre. Desde su niñez, le hemos visto con vestimentas más dulces acordes a su generación, pero la mayoría de edad actuó como un punto de inflexión en su fondo de armario, donde los ítems de carácter juvenil se sustituyeron por los más formales. En la actualidad, esta construcción de estética más madura ha ayudado a conformar una imagen impoluta en galas institucionales y compromisos oficiales.

Este 31 de octubre, la Princesa Leonor cumple 20 años protagonizando un legado de estilo. Como decíamos, la Reina Letizia es uno de sus fuentes de inspiración más fuertes con una mirada hacia la moda española. Es decir, en la mayoría de las ocasiones, vemos atuendos propios de diseñadores de nuestro país, tanto emergentes como consolidados en el panorama actual. Pero, sin dejar de lado su afán por otras marcas low cost en el terreno del street wear, como son Zara o Mango. En más de una vez le hemos visto con prendas de vestir o joyería heredadas de la royal, donde se habla de sofisticación, identidad simbólica y evolución. Para conmemorar un día como este, en dicho artículo recorremos los 20 mejores looks de la Princesa Leonor, desde sus vestimentas más recordadas a la fusión de la elegancia con el aire juvenil.

La evolución de Leonor en su armario

Uno de sus últimos momentos más icónicos en la moda ha sido recientemente en los Premios Princesa de Asturias con un vestido rebajado de H&M. No solamente ha llamado la atención a causa de su excelente selección para una ocasión como esta, sino que también el hecho de haberlo customizado.

Un look 'low cost'customizado

Princesa Leonor. Gtres

Para hacer un diseño único y con mucha personalidad, frente a las mangas abullonadas originales, las ha acortado, así como ha agregado dos botones joya. Un estilismo que podría estar perfectamente tanto en el armario de su madre como de su hermana.

La tendencia de otoño: la cazadora de efecto ante

La Princesa Leonor. Gtres

Una propuesta estilística totalmente en tendencia de hace cuestión de días. Hablamos de un total look en denim de tono oscuro que es perfecto para la oficina. Con ello le sumó una cazadora de efecto ante en marrón de una firma española, Monpiel.

El guiño a su madre con un diseño de Emporio Armani

Princesa Leonor. Gtres

Otro de los looks más comentados de la última edición en Asturias, donde rinde un homenaje absoluto a la Reina Letizia. Un total look en marino conformado por chaqueta de tweed de Emporio Armani y pantalones de vestir junto con zapatos de tacón sensato.

El vestido de estampado tropical en sus vacaciones en Mallorca

Princesa Leonor. Gtres

Sus estilismos de vacaciones en Mallorca son unos de los más accesibles en su vestidor, donde vemos su verdadera faceta casual. Esta vez, seleccionamos este icónico vestido de estampado de palmeras en un color verde caqui de la firma española Easy Wear.

El vestido de Desigual que ya llevó Letizia en el Palacio de Marivent

Princesa Leonor. Gtres

E 2024, en su cita tradicional en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, le vimos con uno de los vestidos más virales de Desigual. Un diseño de escote bardot que combina el binomio blanco y azul perfecto para el entorno balear. Una herencia de su madre que también llevó hace años en el mismo acto.

Un abrigo camel elegantísimo

Princesa Leonor. Gtres

Para presidir junto a los Reyes Felipe y Letiszia la apertura de la XV Legislatura en 2023, deslumbró con este abrigo camel que las mujeres más elegantes tienen siempre en su armario de invierno. Con ello, también vistió tanto la medalla del Congreso como la del Senado, que ambas cámaras le otorgaron con motivo de su mayoría de edad. Por debajo de esta prenda exterior, vimos un vestido verde Adolfo Domínguez y un bolso de mano de Carolina Herrera.

Top + falda midi de brilli brilli: el 'total look' de Sfera más viral

Princesa Leonor. Gtres

De nuevo, confiando en una de las firmas españolas low cost más comunes en su armario, como es Sfera. Para la ocasión, apostó por un total look celeste con encaje en negro y adornos joya conformado por top y falda midi, que combinó con zapatos de tacón sensato en negro.

Simorra, una marca española que impactó en su armario

La Reina Letizia, Leonor y Sofía. Gtres

Sin ninguna duda, en 2023 cautivó envolviéndose en este vestido rosa de Simorra que endulza su rostro y favorece el color de su cabello y tez. Destaca por su estilo camisero con bordados florales y transparencias que enfatizaba su silueta con un cinturón incorporado.

Tendencia de 2025: el estampado de lunares

Princesa Leonor. Gtres

Un estilismo que podría llevar perfectamente en estos momentos y que hemos visto reinterpretado tanto por Letizia como por Sofía. Para su visita a la Academia Militar de Zaragoza antes de ingresar, se vistió con un conjunto de top holgado y falda de la firma cordobesa Barey Collection, luciendo también el Toisón de Oro.

El estilismo más especial: su jura a la Constitución

Princesa Leonor. Gtres

Como decimos, uno de los estilismos de la Princesa Leonor más especiales. Esta vez para la jura de la Consitución coincidiendo con la mayoría de edad: un traje sastre en blanco impecable (haciendo guiño a su madre) y confeccionado por Sastrería Serna. Sobre un color neutro llamó la atención la insignia del Toisón de Oro.

La invitada perfecta con un vestido cítrico

Princesa Leonor. Gtres

Leonor también es toda una inspiración para las invitadas, como este vestido de 'efecto buena cara' de la firma española Lady Pipa. Un diseño en naranja de corte midi, con cuello redondo, mangas abullonadas y fruncido en el escote.

Minivestido bicolor de Michael Kors en Asturias

Princesa Leonor. Gtres

Uno de los vestidos más juveniles de su armario, sacó partido en los Premios Princesa de Asturias 2022. Confeccionado por Michael Kors en un estampado tropical en blanco y negro, mangas ligeramente abullonadas y falda con terminación de vuelto sutil.

Vestido de tweed de cuadros + abrigo blanco

La Princesa Leonor. Gtres

Una nueva faceta elegante con un vestido de tweed de cuadros en tonos suaves y neutros junto con un abrigo de corte midi en blanco impoluto junto con bailarinas en rojo.

La firma española que comparten Letizia y Leonor

Princesa Leonor. Gtres

Una firma española que también es recurrente en el armario de Letizia, como es Babbaki. Otro de sus outfits en la temporada en Mallorca que sienta fenomenal con un corte relajado con mangas acampanadas, escote cruzado y fruncido lateral para estilizar la figura junto con su calzado fetiche: las alpargatas de cuña.

Un icono de estilo desde su infancia

Tenemos claro que Leonor también ha sido un icono de estilo en su repertorio de estilismos más infantiles e inocentes. Como este de aquí con un aire más bohemio e ibicenco de corte relajado, mangas abullonadas y troquelados a lo largo del patrón. Un esencial de fondo de armario con el que también hizo match con su hermana menor.

El vestido bohemio, un esencial de armario

Princesa Leonor. Gtres

Las prendas de vestir relajadas con materiales livianos eran las más comunes durante esta época, apostando por una máxima comodidad, pero sin dejar de lado el buen gusto.

Sus estilismos en los 12 de octubre

Princesa Leonor. Gtres

De la misma manera que durante los 12 de octubre: impecable y con un aire sofisticado, pero sin dejar de lado su niñez. Un ejemplo de ellos es este look con jersey en blanco de cuello redondo y mangas abullonadas con falda evasé de corte midi y bailarinas en nude con poco tacón.

Y los vestidos florales

Princesa Leonor. Gtres

De la misma manera que ocurre en la actualidad, no han podido faltar los vestidos de flores. Además de ser un básico, así como un must have, a lo largo de su vida le ha dado una faceta más dulce y vibrante tanto con colores más vivos como más sutiles, como bien hemos visto últimamente.

El tweed, uno de los materiales más presentes

Princesa Leonor. Gtres

Nos referimos a un vestido de tweed que otorga formalidad y elegancia en uno de los actos oficiales. Eso sí, se trata de un atuendo mucho más discreto, pero más alegre, a causa de la combinación de colores tan armoniosa, como es el blanco con el celeste.

El color más dulce: el rosa empolvado

La Princesa Leonor. Gtres

Para actos oficiales era común verse con este estilo de vestimentas como es una combinación de dos piezas. Sobre todo, destacaban por una gama de colores suaves o pasteles, siendo los celestes o los rosas empolvados los más repetidos.

La clásica gabardina que todavía vemos a día de hoy

Princesa Leonor. Gtres

Por supuesto, no dejamos atrás los estilismos coordinados entre Leonor y Sofía durante su infancia. Hablamos, sobre todo, de un ítem que siguen utilizando a día de hoy, haciendo match con Letizia, como son las gabardinas de corte clásico. Un esencial atemporal, básico y versátil que perdura en el tiempo.

Leonor conmemora sus 20 años con un legado de estilo donde fusiona la sofisticación con el sello personal. Cada vez más, vemos un estilo más definido y característico donde su madre actúa como su principal referente.