La Reina Letizia confirma que el traje gris con chaleco será el uniforme más elegante de noviembre para ir a la oficina

La Reina Letizia ha vuelto a demostrar su dominio del estilo working con un look impecable en clave gris, uno de los colores más versátiles y elegantes del otoño. Este jueves, doña Letizia ha presidido junto al Rey Felipe VI la reunión de la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona, celebrada en el Palacio de La Zarzuela, donde ha optado por un conjunto sobrio y perfectamente estructurado: traje sastre gris con chaleco a juego, una fórmula que confirma que esta temporada el chaleco se convierte en la prenda estrella de los armarios ejecutivos.

El traje, de líneas masculinas y corte recto, se componía de americana entallada, pantalón recto y chaleco coordinado, un estilismo que realzaba su figura con discreción y mantenía el equilibrio entre la formalidad institucional y la modernidad que caracteriza sus elecciones. Bajo el chaleco, se intuía una blusa o top en tono oscuro, aportando profundidad al conjunto. La Reina completó el look con pendientes minimalistas y melena lisa, un peinado sencillo que dejaba todo el protagonismo a la sastrería.

Un look sobrio para un día institucional

Con este conjunto, la Reina Letizia reafirma su gusto por las combinaciones monocromáticas en tonos neutros, especialmente en los compromisos de trabajo en palacio. El gris se consolida así como su nuevo aliado de temporada: elegante, discreto y atemporal. Un color que, en clave traje de tres piezas, refleja autoridad sin renunciar a la feminidad. Un traje que ha combinado con unos de sus pendientes favoritos de PdPaola, los aros Pavé Ray.

La Fundación Princesa de Girona, de la que los Reyes son presidentes de honor, centra su labor en el impulso del talento joven, la formación y la innovación. La reunión de hoy ha estado marcada por la continuidad de los proyectos que promueven el desarrollo profesional de las nuevas generaciones, un compromiso constante de la Corona con la juventud española.

De la emoción en Valencia a la sobriedad institucional en Madrid

La aparición de hoy llega apenas un día después del acto de homenaje a las víctimas de la dana en Valencia, donde la Reina Letizia mostró un gesto especialmente cercano y emocionado con los familiares de los afectados. En aquella ocasión, optó por un vestido azul marino de manga larga y fruncido lateral, un diseño sobrio y elegante que reflejaba la solemnidad de la jornada. Un vestido que ya está la venta en la web de Yolanda Guillén bajo el nombre de 'vestido Letizia', y con el precio de 49,99 euros.

Su regreso a Madrid mantiene esa misma línea de sobriedad y coherencia visual. Doña Letizia vuelve a apostar por la contención cromática y las siluetas estructuradas, elementos que definen su estilo en los compromisos de mayor peso institucional. La transición de un vestido ceremonial a un traje de trabajo en apenas veinticuatro horas evidencia la versatilidad y precisión con la que la Reina adapta su imagen al contexto de cada acto.

En su conjunto, el look de hoy consolida una tendencia que veremos repetirse este otoño: el traje gris con chaleco como símbolo de autoridad y elegancia contemporánea, una combinación que, en manos de la Reina Letizia, se convierte en sinónimo de discreción, fuerza y modernidad.