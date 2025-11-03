Kendall Jenner cumple 30: los looks más icónicos que la convirtieron en una de las modelos más deseadas de su generación

Parece mentira, pero Kendall Jenner ha llegado ya a los 30. Considerada una de las modelos más influyentes de su generación, cumple años consolidando una carrera que combina el glamur de las pasarelas con un estilo personal que marca tendencia cada vez que pisa una alfombra roja o sale a la calle en Nueva York o Los Ángeles. Su forma de entender la moda, minimalista, sensual y siempre impecablemente calculada, la ha convertido en musa de firmas como Givenchy, Versace o Alaïa, y en una de las favoritas de la impenetrable Anna Wintour.

A lo largo de los últimos cinco años, Kendall ha demostrado que su estilo es tan versátil como su carrera: puede pasar del brillo futurista al old Hollywood sin perder coherencia ni sofisticación. Desde vestidos joya con aberturas infinitas hasta conjuntos urbanos que anticipan tendencias antes de que lleguen a las tiendas, Jenner ha hecho de su armario un manual de estilo contemporáneo. Y con motivo de su 30 cumpleaños, repasamos algunos de sus looks más icónicos, esos que la consagraron como la modelo más deseada (y observada) de su generación.

El mini vestido nude con pedrería

Kendall Jenner mini vestido nude. gtres

Uno de los looks más recordados de Kendall es este mini vestido en tono nude con tirantes joya y ribete brillante. Sencillo, femenino y perfectamente ajustado, resume a la perfección su estética depurada: sensual sin excesos, elegante sin esfuerzo. Un guiño a la moda de los 2000 reinterpretado con la sofisticación que solo ella consigue.

El mono verde que iluminó París

Kendall Jenner con mono verde. gtres

En una de sus apariciones más virales allá por 2020, la modelo apostó por un mono verde neón de lentejuelas que la convirtió en el centro de todas las miradas. Una pieza arriesgada que confirma lo que ya sabíamos: Kendall domina los códigos del riesgo con tanta naturalidad que los convierte en tendencia al instante.

Cuero y piel para un look de impacto

Kendall Jenner con look de noche. gtres

De noche y fuera de la pasarela, Jenner se decanta por looks de inspiración setentera como este: minifalda y chaqueta de cuero con acabado shearling. Un estilismo que mezcla texturas y potencia su lado más cool girl sin renunciar a la feminidad.

El negro minimalista que toda fashionista quiere copiar

Kendall Jenner con look minimalista. gtres

Con falda midi, top ajustado y zapatos plateados, Kendall demuestra que menos es más. Este look de calle resume su habilidad para convertir lo básico en algo aspiracional: elegancia sin estridencias, con un aire effortless que la define.

El traje de superheroína del Met Gala

Kendall Jenner MET gala 2023. gtres

El bodysuit negro con capa y cuello joya de Jenner en el Met Gala fue uno de los momentos más virales de su carrera. Una propuesta futurista que juega entre lo teatral y lo elegante, y que confirma su lugar como una de las estrellas más esperadas de cada alfombra roja.

El vestido rojo más icónico

Kendall Jenner con vestido rojo. gtres

En contraste con su habitual paleta neutra, el vestido rojo ajustado con cuello alto y falda larga marcó un antes y un después. Elegante, potente y femenino, es el tipo de look que podría cerrar cualquier pasarela.

Transparencias y destellos para el Met Gala

Kendall Jenner MET Gala 2024. gtres

De inspiración gótica y con bordados brillantes, Kendall lució un vestido de transparencias que fusionaba sensualidad y arte. Uno de esos looks que trascienden la moda y se convierten en imagen icónica de su trayectoria.

Sofisticación en marrón chocolate

Kendall Jenner con total look marrón. gtres

Su versión más madura llegó con este vestido drapeado en tono chocolate, de líneas limpias y aire retro. Un look que demuestra su evolución hacia una elegancia más reposada y atemporal, sin perder el sello de modernidad que siempre la ha acompañado.

Encaje y silueta de sirena

Kendall Jenner vestido negro encaje. gtres

En negro y con transparencias estratégicas, este vestido de encaje reafirma su posición como icono de sensualidad elegante. La estructura y los volúmenes realzan su figura, mientras el maquillaje natural aporta equilibrio y sofisticación.

Alta costura en clave sastre femenina

Kendall Jenner MET gala 2025. gtres

Cerramos con uno de sus estilismos más aplaudidos: un traje gris con escote pronunciado y joyas maximalistas. Jenner demostró que el poder femenino también puede vestirse de sastrería, y que la elegancia está en la actitud, no en la piel que se enseña.

Kendall Jenner: El icono fashion de la generación millennial

A sus 30 años, Kendall Jenner se mantiene como una de las grandes referentes de estilo internacional. Su dominio de los códigos de la moda, su instinto estético y su capacidad para reinventarse sin perder identidad la han convertido en algo más que una modelo: es el espejo donde se mira toda una generación que entiende la moda como una forma de expresión personal.