5 tendencias bohemias que vuelven este 2025 tras los 25 años del clásico ‘El Bar Coyote’

Seamos sinceras. En algún momento de nuestra vida hemos sentido el sentimiento de estupefacción al saber que nuestra mejor amiga no ha visto una película de toda la vida. Porque sí, todos tenemos una lista imaginarias de todos los largometrajes o series que debemos ver alguna vez sí o sí. Como, por ejemplo Mamma Mia, Titanic, El Diario de Bridget Jones o Pretty Woman. Es decir, proyectos que no solamente nos entretienen a lo largo de dos horas, sino que consiguen hacernos partícipes de la historia o, incluso, nos marcan huella con un aprendizaje. También, son las típicas que podemos ver cientas de veces al año sin cansarnos. Y todo esto nos recuerda también a El Bar Coyote, ¿quién no ha visto esta película? Si eres tú, vamos a explicarte por qué no tendrías que haber cometido este error.

La película dirigida por David McNally cuenta la trama de la llegada a Nueva York de Violet Sanford (Piper Perabo) con el sueño de alcanzar ser cantautora mientras trabaja como camarera en el bar Coyote, un club nocturno. Allí conoce a sus compañeras de trabajo que se convertirán en sus amigas: Lil (Maria Bello), Cammie (Izabella Miko), Rachel (Bridget Moynahan) y Zoe (Tyra Banks). A lo largo de los 100 minutos los personajes crean espectáculos a través de coreografías de infarto sobre la barra del bar con estilismos cañeros e históricos propios de los 2000. Ahora, este año se cumplen 25 años desde el estreno de El Bar Coyote y qué mejor momento que este para rememorar todas las tendencias que invadieron esta película. Encontramos una infinidad de prendas, accesorios o calzado actuales que han seguido vigentes hasta día de hoy, sobre todo por su estilo bohemio o cowboy.

Todas las tendencias bohemias de 'El Bar Coyote' que siguen vigentes a día de hoy

Marlene Stewart fue la encargada de diseñar el vestuario de El Bar Coyote y uno de sus mayores objetivos fue conseguir piezas con la estética combinada entre el rock and roll, western y vintage sin desvincularse de la comodidad para bailar sin problemas. De hecho, la mayoría de los diseños fueron confeccionados directamente por ella para asegurarse de conseguir exactamente todo aquello que quería reflejar en la película. Y sabemos que una profesional del sector de la moda realiza correcto y adecuadamente su trabajo cuando es recordado e imitado tras pasados los años. Y es que muchas de las tendencias de El Bar Coyote siguen vigentes en la actualidad y, sobre todo, dentro del estilo bohemio que tan de moda está.

Escena del 'Bar Coyote'. Gtres

Aunque la estética del largometraje esté reflejado en el rock and roll, así como en el western, también encontramos guiños boho chic que hoy en día estamos llevando en nuestros estilismos tanto para ir a la oficina como en el día a día. Nosotras, como editoras de moda, amantes de la película y fanáticas de convertirnos en una de las protagonistas hemos seleccionado 5 tendencias bohemias que vuelven este 2025 tras los 25 años del clásico El Bar Coyote.

Botas cowboy . Un calzado que no ha podido faltar en la película y que todavía sigue vigente en la actualidad. Ahora que estamos en plena temporada de primavera es un esencial que combinamos con absolutamente con todo, así como es el referente de la estética bohemia de la temporada actual.

. Un calzado que no ha podido faltar en la película y que todavía sigue vigente en la actualidad. Ahora que estamos en plena temporada de primavera es un esencial que combinamos con absolutamente con todo, así como es el referente de la estética bohemia de la temporada actual. Detalles de flecos . Desde el otoño-invierno 2024/2025 observamos un claro recurso de los flecos en un sinfín de prendas, pero sobre todo en las chaquetas o cazadoras. Sin ninguna duda, es un detalle para adornar las piezas que nunca pasa de moda. No obstante, también es compatible en otras piezas, como por ejemplo, en los vestidos que aparece en El Bar Coyote .

. Desde el otoño-invierno 2024/2025 observamos un claro recurso de los flecos en un sinfín de prendas, pero sobre todo en las chaquetas o cazadoras. Sin ninguna duda, es un detalle para adornar las piezas que nunca pasa de moda. No obstante, también es compatible en otras piezas, como por ejemplo, en los vestidos que aparece en . Vaqueros campana . Tras hacerse eco de los vaqueros pitillo, le seguirán los campana. Un básico de fondo de armario de lo más socorrido durante los 2000 que ahora vuelve con fuerza de nuevo.

. Tras hacerse eco de los vaqueros pitillo, le seguirán los campana. Un básico de fondo de armario de lo más socorrido durante los 2000 que ahora vuelve con fuerza de nuevo. Cortes de pelo en capas. Una de las peticiones en peluquería más pedidas durante la década de los 2000 para obtener el mayor volumen en nuestro cabello. Ahora, también ha regresado tanto en los cortes de pelo cortos como largos o midi.

Una de las peticiones en peluquería más pedidas durante la década de los 2000 para obtener el mayor volumen en nuestro cabello. Ahora, también ha regresado tanto en los cortes de pelo cortos como largos o midi. Cinturones con hebillas grandes. Sin ninguna duda, estamos hablando de un complemento que en estos momentos es uno de lo más vistos en los estilismo bohemios junto con un gran abanico de piezas. Desde con vestidos hasta con faldas o vaqueros. Desde luego, también estuvo muy presente en la película.

A lo largo de nuestra vida tendremos diversas referencias en la moda sacadas de las películas de toda la vida. Desde el vestido de invitada en mantequilla de Kate Hudson en Cómo perder un chico en 10 días hasta el minivestido rosa pastel de Baby en Dirty Dancing. Ahora, con el regreso de la estética boho chic, recuperaremos todas las tendencias que en su día marcó historia El Bar Coyote.