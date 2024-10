8 faldas mini de Sfera y Mango para llevar con botas altas todos los días y a todas horas

Te traemos buenas noticias, aunque ya no estemos en verano eso no significa que no puedas ponerte minifaldas, al contrario, el otoño-invierno es uno de los mejores momentos del año para llevar esta prenda, ¿la clave de su éxito?, combinarlas con botas muy altas. Como suele pasar en cada temporada, las semanas de la moda nos dejan un adelanto de cómo llevaremos las tendencias más deseadas en los meses siguientes, y déjame decirte que este mes de septiembre los looks de street style de algunas de nuestras influencers y celebrities favoritas han estado compuestos por este combo, minifaldas y botas muy altas, así que para que seas una de las primeras en llevar esta tendencia que muy pronto veremos por todas partes, te traemos las minifaldas que necesitas añadir a tu armario ya de ya.

Desde que la estética dosmilera o también llamada y2k por la generación z ha vuelto a apoderarse de nuestros armarios, las minifaldas han retomado su lugar como prenda estrella. Britney Spears, Paris Hilton y Christina Aguilera ya lo sabían: la combinación de minifalda con botas altas es un look que nunca falla. Ahora, este dúo regresa para la nueva temporada, pero con un toque más moderno y chic.

Para que te unas a esta tendencia que está arrasando, te traemos ocho minifaldas de Sfera y Mango que son perfectas para llevar con botas altas y lucirlas a todas horas.

Minifalda satinada de lunares, de Mango (25,99 euros)

Minifalda satinada de lunares Mango

El satén es el tejido más buscado de la temporada, y los lunares no se quedan atrás en cuanto a tendencias. Esta falda satinada en blanco y negro no solo añade un toque de glamour a cualquier look, sino que también destaca por su versatilidad, siendo una pieza clave para outfits de día o de noche. ¿Cómo combinarla? Con una blusa sencilla y una chaqueta para un equilibrio ideal entre elegancia y modernidad.

Minifalda tweed, de Mango (25,99 euros)

Minifalda tweed Mango

El tweed es uno de los tejidos más sofisticados que vuelve con fuerza cada otoño. Esta falda en blanco y negro tiene un aire clásico, perfecto para quienes buscan un aire de elegancia atemporal ¿Cómo combinarla? Un jersey de cuello alto y una chaqueta de tweed a juego te darán un look sofisticado y très chic.

Minifalda tablas patas de gallo, de Mango (29,99 euros)

Minifalda tablas patas de gallo Mango

El estampado de pata de gallo es un clásico indiscutible que ha vuelto a apoderarse de las pasarelas esta temporada. Esta falda combina la elegancia del estampado con la frescura de los pliegues, logrando un equilibrio perfecto entre lo tradicional y lo contemporáneo. ¿Cómo combinarla? Un jersey tipo polo y una chaqueta de ante le darán un toque moderno y sofisticado, perfecto para un look preppy de lo más actual.

Falda globo, de Sfera (35,99 euros)

Falda globo Sfera

Las faldas de estilo globo, son otra de las tendencias del momento, añaden volumen y movimiento a tu outfit, esta en negro es la opción ideal para un look moderno y lleno de personalidad. ¿Cómo combinarla? Un top ajustado y una chaqueta corta equilibrarán el volumen para un look impactante.

Minifalda tablas, de Mango (22,99 euros)

Minifalda tablas Mango

Las faldas con tablas siguen marcando tendencia una temporada más. Esta en gris (uno de los colores del otoño 2024) es la versión más estilosa de la moda colegial, perfecta para quienes buscan un outfit juvenil y sofisticado a la vez. ¿Cómo combinarla? Un jersey oversize y un abrigo largo lograrán un look de lo más desenfadado.

Minifalda botones, de Mango (35,99 euros)

Minifalda botones Mango

No hay prenda más imprescindible en un armario que una minifalda negra. En este caso, los botones plateados elevan el diseño clásico dándole un toque moderno y sutilmente sofisticado. ¿Cómo combinarla? Llévala con una camisa blanca oversized y un chaleco de punto ajustado encima.

Falda mini doble, de Sfera (29,99 euros)

Falda mini doble Sfera

El corte asimétrico le da a esta minifalda un aire sofisticado y moderno. Por su parte, el tono verde caqui es siempre una apuesta segura en otoño, combinando fácilmente con tonos neutros. ¿Cómo combinarla? Añade un jersey básico y un abrigo masculino para un estilo urbano y relajado.

Mini tachas, de Sfera (39,99 euros)

Mini tachas Sfera

No es la primera vez que te hablamos de la importancia que tendrán las tachuelas este otoño, y esta minifalda es la representación perfecta de esta tendencia. Su diseño atrevido y cargado de carácter será el protagonista de cualquier outfit. ¿Cómo combinarla? Atrévete a combinarla con una blusa semitransparente y un abrigo largo en tonos neutros para equilibrar el look.