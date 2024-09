El truco definitivo para encontrar las botas de caña alta perfectas para chicas con gemelos anchos

Uno de los temas de conversación principales de estas últimas semanas ha sido las tendencias en calzado de otoño. Entre los mocasines, las bailarinas o las zapatillas deportivas de suela plana encontramos las botas de caña alta al estilo clásico, cowboy o moteras. No obstante, las mujeres con los gemelos más anchos a veces sufrimos la complicada situación de desvincularnos de una bota específica por el hecho de tener la caña demasiado estrecha. En el sector de la moda encontramos vaqueros de distintos largos según tu estatura o un amplio abanico de tallas de números de zapatos. No obstante, todavía seguimos en stand by en cuanto a la medida de la caña de la bota para que las mujeres con los gemelos anchos podamos optar a un sinfín de modelos. Dicho esto, no significa que se trate de una tarea imposible, puesto que únicamente debes encontrar el truco definitivo para dar con las botas de caña alta perfectas para ti. Ahora bien, nuestro principal objetivo es sentirnos cómodas, seguras de nosotras mismas y afines a nuestra identidad ante todo. La cuestión es dar con aquellos diseños que tienen una caña mucho más ancha para jugar con el efecto óptico o que cuenten con una goma elástica. Es decir, cuanto más grande sea la caña de la bota, más delgada se verá nuestra pierna. Un punto positivo de ello es que, en las tendencias de otoño se llevarán las botas de caña alta más anchas, olvidándonos de aquellas más estrechas que llevábamos en la temporada pasada. Pues bien, las marcas de moda low cost están empezando a lanzar sus últimos modelos que son afines a lo que exactamente estamos buscando.

Otro truco que también es socorrido para encontrar botas de caña alta para mujeres que tienen el gemelo ancho tiene que ver con las tendencias de la década del 2000. ¿Recuerdas la era de las famosas que posaban en los photocalls con las botas de efecto arrugado? Pues bien, esta nueva moda va a regresar a nuestro zapatero. Sabemos que no se trata de una tendencia para todos los gustos, por lo que ahora mismo el este sector se dividirá en aquellos que la aman o la odian. Pero, lo cierto es que es uno de los trucos eficaces para conseguir botas de caña alta más anchas, simulando tener nuestras piernas más delgadas. Y si todavía no has encontrado las ideales, te mostramos las que ahora mismo están disponibles tanto en tiendas como en páginas webs.

Botas de caña alta con hebilla decorativa, de Mango (140 euros)

Botas de caña alta con hebilla decorativa. Mango

Botas de caña alta fruncida, de H&M (75 euros)

Botas de caña alta fruncida. H&M

Botas de caña alta con tacón ancho, de Zara (50 euros)

Botas de caña alta con tacón ancho. Zara

Botas de caña alta con goma elástica, de H&M (60 euros)

Botas de caña alta con goma elástica. H&M

Ahora que estamos en pleno otoño, ya estamos desempolvando las botas de caña alta. Y si a las mujeres que tenemos los gemelos más anchos se nos dificulta encontrar las adecuadas para nosotras, debemos tener en cuenta estos trucos para no despedirnos de ellas.