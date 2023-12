Adiós a la ‘chica yeyé’, por qué Concha Velasco fue la mujer más moderna de España también con sus looks

No hay nadie en el mundo entero que no conozca a la chica yeyé, y es que Concha Velasco es y siempre será una de las cantantes de pop españolas más icónica de nuestro país. Por su estilo, su desparpajo y los looks que conquistaban a todas las amantes de la moda de aquella época. A lo largo de los años 60, el 'Swinging London' y el Pop Art comenzaba a notarse en España, y fue Concha Velasco quien representó esta corriente tan llamativa como innovadora. Toda una vida dedicada a la interpretación y a la música, se consagra como una de las actrices más queridas y respetadas de nuestro país, y es que, Concha Velasco, siempre estará en nuestros corazones por ser esa 'Chica Yeyé' que tantas veces todos hemos cantado y bailado. En cuanto a moda se refiere, la eterna Concha Velasco daba un giro de 180 grados imponiendo una moda mucho más juvenil y diferente a lo anterior, con prendas como mini faldas, conjuntos de chaqueta y falda y, como era de esperar, vestidos cortos de líneas rectas y de corte evasé con cinturón, enmarcando así la cintura. Hoy es un día muy triste para España y es que, fuentes cercanas a la familia han confirmado que Concha Velasco ha fallecido a los 84 años en Madrid, ciudad en la que residía.

Han sido muy pocas las personas tan queridas como Concha Velasco, quien nos deja con un total de 140 premios, 16 discos, 83 películas, 2 cortometrajes, 36 obras de teatro, 18 series televisivas, 26 apariciones en la televisión y 11 Estudios 1. Con esta espectacular como brillante trayectoria y carrera encima de los escenarios y detrás de la pantalla que jamás olvidaremos, la gran Conchita Velasco es y siempre será nuestra Chica Yeyé, un emblema de la modernidad que defendía a una mujer mucho más liberada, moderna, alocada y feliz: "Búscate una chica una chica yeyé, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Que tenga el pelo alborotado y las medias de color" es todo un himno que hoy, más que nunca, resuena en nuestra mente. Por todo ello, no dejaremos de agradecer ni rememorar a la que fue y siempre será una pieza fundamental en el desarrollo y la evolución de España y hoy la homenajeamos, entre otras formas, haciendo un repaso de todos sus looks de estilo 'yeyé' que tantas veces han inspirado a lo largo de la historia.

Vestido mini de corte evasé con escote en la espalda

Chaqueta de manga corta ajustada y maxi pendientes

Vestido evasé con mangas acampanadas

El clásico 'little black dress' evasé

Estos son algunos de los looks que nos deja Concha Velasco y que son el símbolo de la 'Chica Yeyé', hoy y siempre. Con el pelo alborotado y las medias de color, así de recordaremos siempre, Concha. Buen viaje.