Aitana arrasa en Maldivas con el conjunto de Off-White de 535 euros y las botas altas que más estilizan este invierno

Aitana ha vuelto a demostrar que domina como nadie la ecuación moda + tendencia + naturalidad. La artista está disfrutando de un viaje tan paradisíaco como romántico junto a Plex en Maldivas, y las imágenes que han compartido no solo confirman que están en su momento más dulce, sino que también han desatado un auténtico terremoto fashion. El motivo: el look deportivo firmado por Off-White que ha lucido la cantante y que ya se está convirtiendo en uno de los más buscados del momento.

Un estilismo rojo, juvenil, favorecedor y con ese toque “college chic” que tantas veces ha hecho suyo. Esta vez, combinado con el escenario más espectacular posible: las noches cálidas de Maldivas, vistas de ensueño y un paseo que se ha vuelto viral por segundos.

El conjunto de Off-White que está agotándose

La pieza protagonista es una chaqueta estilo chándal con ribete de rayas en tono rojo oscuro, perteneciente a Off-White, una de las firmas favoritas de la generación Z. La prenda, que puede encontrarse por 277 euros, destaca por su tejido ligero y brillante, su logo bordado y ese aire retro que recuerda a los uniformes universitarios estadounidenses, pero elevado al territorio del lujo.

El look de Aitana. Instagram @aitanax

Aitana la combina con la minifalda plisada a juego, también de Off-White, un diseño con cordones, cintura elástica contrastada y una caída perfecta que fusiona estética deportiva y sensualidad. La falda tiene un precio de 258 euros y ya empieza a aparecer con disponibilidad limitada en tiendas multimarca online.

Chaqueta. Off White

Juntas, ambas piezas crean un set que es, literalmente, la definición de tendencia: rojo profundo, líneas athleisure, inspiración años 2000 y un punto coqueto que solo ella sabe llevar tan bien.

Falda. Off White

El toque Aitana: botas altas y mini bolso

Para rematar el look, Aitana ha apostado por unas botas altas negras de caña recta, uno de los accesorios más virales de la temporada, capaces de transformar cualquier outfit deportivo en un estilismo de noche con actitud. Un gesto muy suyo: siempre sumarle sofisticación a las piezas más casual.

El mini bolso negro, estructurado y de asa corta, completa ese equilibrio entre comodidad y moda que la artista lleva meses consolidando en todos sus viajes.

Maldivas, Plex y la confirmación de su momento más dulce

Más allá del look, las imágenes dejan claro que este viaje con Plex no es uno más. Ella aparece relajada, feliz, disfrutando sin prisas, y con ese brillo de quien está exactamente donde quiere estar. Sus seguidores no han tardado en señalar que es su escapada “más romántica hasta ahora”, y las fotos lo confirman.

Entre cenas frente al mar, paseos nocturnos y estilismos cuidados al detalle, Aitana está construyendo un álbum inolvidable… y, de paso, marcando tendencia incluso a miles de kilómetros de casa.

¿Lo mejor? Que este look tiene todas las papeletas para convertirse en el uniforme viral de diciembre. Es cómodo, sexy, juvenil y perfecto tanto para un viaje como para una tarde urbana. El efecto Aitana vuelve a funcionar: enseña una prenda y, automáticamente, se convierte en deseo masivo.

Si te gusta su estilo sporty-chic, este conjunto Off-White es la clave. Y si quieres inspiración para tus looks de invierno, Aitana acaba de darte el ejemplo perfecto de cómo elevar un dos piezas deportivo al terreno de la moda sin esfuerzo.