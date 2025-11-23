El espectacular bikini joya de Aitana en Maldivas con Plex: de marca italiana y rebajado a 177 euros

Aitana y Plex se han adelantado al puente de diciembre con una escapada a Maldivas. Como hemos podido ver en los últimos meses, ambos han estado de un lugar a otro sin descansar por motivos laborales, pero siempre acompañando uno al otro para apoyar en sus méritos.

Ahora, han tocado unos días de desconexión donde no solamente hemos vuelto a ver la complicidad entre ellos, sino también parte de la maleta de la cantante. En este artículo cambiamos los looks más creativos por la vuelta a sus espectaculares bikinis con los que presume de cuerpazo y bronceado natural. De hecho, a lo largo de este verano hemos ido comentando todos los modelos que nos ha mostrado a través de las redes sociales con los que nos ha descubierto nuevas firmas, nuevos diseños y nuevas formas de triunfar en la playa.

El posado de Aitana con Plex en sus vacaciones

Aitana y Plex han vuelto a protagonizar un posado en el espejo de su alojamiento en Maldivas. Y es que se han convertido en una de las parejas más queridas de España, quienes ya no se esconden y muestran su amor y cariño abiertamente. Tanto a través de las redes sociales como en actos públicos. Ahora bien, gracias a los últimos Instagram Stories de la artista hemos descubierto un nuevo bikini en su fondo de armario con el que se ha adelantado al Black Friday.

A menos de una semana de los mayores descuentos del año, Aitana nos ha creado la necesidad de hacernos con este modelo. Porque aunque todavía falte más de medio año para volver al eterno verano, lo cierto es que se trata de un básico que ya está rebajado y tiene la capacidad de arreglarnos tanto en la playa como en la piscina. O, incluso es perfecto para añadir en un estilismo más festivo o glamuroso junto con unos vaqueros.

Aitana con Plex en Maldivas. Instagram @aitanax

Con aires al lujo y rebajado

Como decíamos, se trata de un bikini de la firma italiana Venuja que ya cuenta con un 10% de descuento, puesto que ha pasado de 198 euros a 177 euros. Un diseño de triángulo (uno de los favoritos de Aitana) en gris antracita que está decorado con apliques de cristales que ya se está agotando. Sencillo, pero que respira lujo al ser decorado con estos abalorios joya que tienen un plus de glow cuando se reflejan con los rayos de sol.

Bikini con apliques de cristales, de Venuja (rebajado a 177 euros)

Bikini con aplique de cristales. Venuja

Aitana ha vuelto a actuar como editora de moda, mostrándonos este nuevo bikini que nosotras compraremos antes del Black Friday. Porque si te vas de puente de diciembre a un lugar paradisíaco o con spa, este es el momento de comprarlo como una buena y sensata inversión.