Aitana y Plex: la confesión más inesperada de la pareja del momento

Aitana y Plex, una de las parejas más seguidas del universo digital y musical, han vuelto a convertirse en tema de conversación. Esta vez, gracias a Ibai Llanos, que ha reunido a ambos en su último vídeo de YouTube para protagonizar un reto aparentemente inocente… que ha terminado dejando una confesión que sus fans no esperaban.

El creador de contenido más influyente de España invitó a la pareja a su estudio para jugar a un reto interactivo: adivinar, a través de preguntas y anécdotas, si una serie de desconocidos eran pareja o simplemente amigos. Pero lo que pretendía ser un juego terminó funcionando como una excusa perfecta para que Aitana y Plex dejaran caer detalles de su propia relación.

Ella rompió el hielo

La gran revelación llegó cuando, tras preguntar a uno de los participantes cómo comenzó a hablar con su pareja, Ibai lanzó la duda al aire: ¿quién había iniciado el primer contacto entre Aitana y Plex? La intuición del streamer apuntaba a él; sin embargo, la cantante quiso corregir la historia y, entre risas, soltó la verdad: fue ella quien rompió el hielo.

Plex y Aitana en su vídeo viral en Indonesia TikTok

"Le escribí yo. No le contesté a una historia. Le hablé para invitarle a mi premiere. Bueno, no fue así, pero le escribí yo primero", confesó Aitana, dejando al público encantado y a Plex, visiblemente sonrojado. La anécdota no tardó en viralizarse: la estrella del pop tomando la iniciativa en una historia que estaba destinada a convertirse en una de las favoritas del público joven.

Esta revelación llega en un momento especialmente dulce para la pareja, que hace apenas unos días desfiló unida en los Latin Grammy de Las Vegas. Allí, Aitana dedicó su primer gramófono a Plex con un "le quiero con todo mi corazón", dejando claro que su relación no solo está consolidada, sino que atraviesa su mejor etapa.

Plex, por su parte, continúa acaparando titulares. Tras su paso por los Grammy, asistió a los Premios GQ Men of the Year 2025 en el Museo Reina Sofía, donde fue reconocido como uno de los hombres del año. Humilde, sonriente y algo abrumado por la atención mediática, agradeció el premio dedicándoselo a "todas las personas" que lo han acompañado en su camino. Y cuando los periodistas insinuaron el nombre que todos esperaban, él, entre risas, concedió: "Ya sé quién queréis que diga".

Tras unos segundos de tímida resistencia, el creador de contenido soltó lo que medio país quería oír: Aitana es "la mujer de su vida". Un "sí" rotundo, acompañado de una sonrisa que decía más que cualquier discurso. "Es lo que queríais, ¿no? Pues ya está", remató, ruborizado pero sincero.

Entre confesiones espontáneas, premios inesperados y apariciones conjuntas que derriten a sus seguidores, Aitana y Plex se han convertido en la pareja que define una generación.