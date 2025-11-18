Por fin descubrimos el vestido azul que llevó Aitana en los Latin Grammy: un Versace de casi 3.000 euros

Aitana ha esperado una semana para mostrarnos uno de los looks más especiales de su paso por los Latin Grammy 2025 en Las Vegas. Cuando parecía que ya conocíamos todos los estilismos que utilizó durante la noche en la que ganó su primer Latin Grammy, la artista ha sorprendido desvelando un minivestido azul eléctrico de Versace que, hasta ahora, nadie había visto.

La cantante, que triunfó gracias a su álbum ‘Cuarto Azul’, ha querido compartir por fin este look inédito que no apareció en la retransmisión ni en las imágenes oficiales de la gala. Un gesto que ha revolucionado a sus fans y que añade una nueva capa de significado a su paso por Nevada: el color del vestido coincide con el azul que da nombre a su disco, reforzando así la narrativa visual de esta etapa tan decisiva en su carrera.

Un minivestido vibrante que había permanecido fuera del foco

El vestido pertenece a la colección de Versace y es una auténtica obra de construcción textil. Se trata del minivestido sin tirantes de revés de satén, confeccionado con paneles plisados en capas superpuestas que crean un efecto escultórico espectacular.

Cuenta con estructura interna tipo corsé, cierre lateral oculto y una combinación de tejidos donde predominan el acetato y la viscosa, con forros de seda y poliamida para garantizar firmeza y comodidad. Su precio actual es de 1.495 euros, rebajado de los 2.990 euros originales, y es uno de esos diseños que no necesitan accesorios para ser protagonistas absolutos.

Aitana lo luce con total naturalidad: piel luminosa, eyeliner suave, labios nude y su característico flequillo abierto. Un beauty look minimalista que deja todo el peso en el color azul eléctrico del vestido, una tonalidad cargada de intención.

El guiño perfecto a ‘Cuarto Azul’

Que Aitana haya mostrado este diseño una semana después de la gala no parece casual. El vestido, del mismo color que su álbum ganador, funciona casi como una extensión estética del proyecto con el que ha conquistado a crítica y público.

En Las Vegas, la artista brilló con diferentes looks —desde el vestido blanco con tintes nupciales hasta el estilismo de su actuación—, pero este minivestido azul añade un capítulo inesperado y muy significativo a su narrativa.

Vestido azul. Versace

Verlo ahora, días después, ayuda a entender mejor la coherencia visual que Aitana ha construido alrededor de ‘Cuarto Azul’: el color que la ha llevado al Grammy es el mismo con el que se viste para celebrarlo.

Un look revelado a posteriori que confirma su poder estilístico

Cada elección estilística de Aitana tiene un propósito, y este vestido lo deja claro. Al mostrarlo con retraso, la cantante no solo genera sorpresa y conversación, sino que también subraya que su relación con la moda va más allá de la alfombra roja.

Este look inédito, desvelado cuando ya parecía que todo estaba contado, demuestra que Aitana controla perfectamente los tiempos y sabe cómo convertir un estilismo en un momento viral.