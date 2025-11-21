Aitana apoya a Plex con un vestido lencero y brillante que no habíamos visto hasta ahora

Los premios GQ Men of the Year se celebraron el miércoles por la noche en Madrid, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha revelado al completo uno de los looks más esperados: el vestido que llevó Aitana para acompañar a Plex en una noche que él recordará siempre. Una imagen inédita que permite analizar por fin el estilismo de la artista, que vuelve a demostrar por qué es uno de los grandes referentes de moda entre las nuevas generaciones. Porque aunque ella no posó en el photocall, y se mantuvo en un segundo plano, las redes sociales han hecho su magia.

Un vestido lencero con encaje y brillo

Aitana apostó por un diseño que mezcla dos códigos que serán esenciales en las próximas fiestas: la estética lencera y los destellos metalizados. El vestido, en un malva profundo de acabado satinado, se cubre con un encaje negro floral que envuelve mangas, escote y parte superior del cuerpo, creando un juego de transparencias sofisticado y muy elegante.

Elettra y Aitana. Instagram @elettralamborghini

El detalle más llamativo es el cinturón joya: un panel de paillettes y microcristales plateados que ciñe la cintura y potencia la silueta. Ese contraste entre el encaje oscuro y el brillo metálico convierte el look en una propuesta de noche con un aire cinematográfico, ideal para estas fechas.

La estética que dominará las fiestas

El look de la artista confirma el auge de los tejidos que captan la luz sin caer en el exceso. El brillo controlado, el encaje negro y las líneas fluidas serán tres constantes de la Navidad. Este tipo de vestidos, con vocación de alfombra roja pero interpretados desde un prisma más joven y fresco, se convertirán en una de las grandes inspiraciones para cenas de empresa, eventos especiales o noches familiares.

Aitana, que siempre ha sabido equilibrar sensualidad y naturalidad, consigue llevar una pieza cargada de detalles sin que pierda su sello personal: frescura, delicadeza y un toque moderno que nunca resulta impostado.

Un beauty look que acompaña sin restar protagonismo

Para completar el estilismo, la artista optó por una melena larga con ondas suaves y un flequillo abierto que enmarca el rostro. Un peinado relajado pero pulido que dialoga con la intensidad del vestido sin competir con él.

El maquillaje se mantiene en tonos neutros, con una piel luminosa que aporta equilibrio al conjunto. No necesitaba más: el vestido ya hablaba por sí solo.

Una noche especial para Plex y un gesto discreto de apoyo

Aunque Aitana no posó en la alfombra roja, sí estuvo presente en el interior del evento para acompañar a Plex en su reconocimiento como uno de los Hombres del Año. La fotografía que ahora circula en redes deja ver la complicidad y el apoyo mutuo en un momento importante para él.

Su presencia no pasó desapercibida y, como era de esperar, el estilismo se ha convertido en conversación inmediata: elegante, diferente y perfecto para inaugurar la temporada festiva.