Aitana Soriano, influencer valenciana, estalla en redes con la tragedia de la DANA: "El disfraz de Halloween se puede ir a la mierda"

Muchas veces nos centramos en los discursos negativos, fuera de lugar o erróneos en redes sociales. En criticar a los influencers, o solo hacer noticias de declaraciones fuera de lugar. Pero en esta caso, necesitamos dar voz a este discurso de la influencer valenciana Aitana Soriano, porque es para aplaudir y suscribir cada una de sus palabras. Porque mientras la cifra de muertos sigue aumentando en Valencia por la tragedia de la DANA, y desgraciadamente sabemos que lo seguirá haciendo hasta cifras que no queremos ni imaginar, no dejamos de ver gente celebrando Halloween, disfrazado y de fiesta. Y no solo os hablo de famosos o influencers, si no amigos, y compañeros de profesión, que es aún peor. Por eso el discurso de Aitana Soriano es para darle voz, y aplaudirlo, y para seguir teniendo fe en la humanidad.

Justo lo hablaba esta mañana por teléfono con una amiga y compañera de profesión. Con el corazón roto, las lágrimas en los ojos, la impotencia de no poder hacer más, y de tener que seguir haciendo nuestro trabajo, hablando de looks o de temas frívolos, sin poder parar la rueda de nuestra vida. Pero con algo claro, no entendíamos nada. No entendemos (ni queremos hacerlo) como nuestros compañeros, amigos, o famosos, siguen haciendo su vida tan normal en las últimas horas, de fiesta ,y disfrazados de Halloween. ¿Dónde ha quedado la humanidad o la empatía? Justo hace unas semanas le preguntaba a Alba Díaz en un photocall que era lo que más miedo le había dado en este 2024, me dijo que la gente sin corazón. Y no puedo estar más de acuerdo en estos momentos con ella.

Porque como dice Aitana Soriano, no es solo el número de muertos en la DANA en Valencia, que aún seguirá aumentando trágicamente, es la falta de ayuda, la gente que sigue sin luz, agua potable o comida. Por no hablar de los que siguen atrapados en casa con cadáveres de sus familiares o vecinos. Es una tragedia humanitaria, y parece que no somos conscientes de ello. Y no, no es Ucrania ni en Israel, es en España y nos podía haber pasado a cualquier de nosotros. ¿El mayor miedo este Halloween? Volverme como ellos, como esa gente que sigue celebrando sin corazón. "El disfraz de Halloween se puede ir a la mierda".