Alba Díaz tiene el top palabra de honor viral de Zara que parece de lujo y ya tiene lista de espera

No es la primera vez que Alba Díaz nos descubre los looks más en tendencia de esta primavera 2023. Y es que la hija de Vicky Martín Berrocal, una de las mujeres mejor vestidas de nuestro país y que no para de pasarse el juego de la moda luciendo vestidos 'efecto tipazo' o de punto dorado de Mango, no se queda atrás, ni mucho menos. La joven madrileña, de 23 años, que tiene una muy buena relación con su madre y también con Virginia Troconis, que es la mujer de su padre, 'El Cordobés', desde el año 2004, se ha convertido en una de las influencers más relevantes de nuestro país. En su cuenta de Instagram, donde supera los 304.000 seguidores, no para de darnos ideas estilísticas espectaculares para que nos convirtamos en las mejores vestidas en nuestros eventos de esta primavera. Alba Díaz ya nos enamoró durante sus vacaciones de Semana Santa con el vestido cut out de Zara, el más adecuado para salir de fiesta en Madrid o Sevilla; y ahora nos demuestra que tiene el top palabra de honor viral de Zara que parece de lujo y ya tiene lista de espera.

Porque mientras otras referentes de estilo se siguen obsesionando por los vestidos más bonitos que más estilizan de esta primavera, como es el caso de Tana Rivera, que triunfó en Sevilla con un diseño de lino naranja de Massimo Dutti, o lo apuestan todo por conjuntos galácticos y arriesgados, como hizo Eugenia Martínez de Irujo, que nos dejó con la boca abierta en un evento en Madrid; Alba Díaz esta vez ha preferido lucir un look básico y sencillo que sigue las últimas tendencias. Y en concreto, en el último estilismo que ha mostrado en las redes sociales ha lucido de maravilla el top palabra de honor viral de Zara que parece de lujo y ya tiene lista de espera.

Top Cremalleras, de Zara (22,95 euros)

Top cremalleras de Zara. Zara

Pero a pesar de que Alba Díaz ha creado una verdadera obsesión por el top palabra de honor viral de Zara que parece de lujo y ya tiene lista de espera, aún puedes conseguirlo. Para ello, solo tienes que ir directa a las tiendas del buque insignia de Inditex. ¿A qué estás esperando?