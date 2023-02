¡Alerta tendencia! El pantalón Carrot es todo lo que necesitas y lo hemos encontrado en Zara

Vestir como una gran experta en moda no es nada fácil pero, hay momentos, en los que las firmas low cost nos hacen el camino más llevadero y llegar a la cima de la moda, puede resultar mucho más fácil. Estamos hartas de ver como Paula Echevarría o Carmen Lomana se hacen con los mejores looks diarios y nos conquistan en su día a día. Sin embargo, cuando nos ponemos a revisar las tendencias del street style de temporada, como el de Copenhague, descubrimos que hay mucho más mundo además de las celebrities españolas. De hecho, hay tendencias que parecía que nunca llegarían a nuestro país y, sin embargo, están triunfando: los pantalones cargo, las botas muy altas o los vestidos de punto como prenda estrella de la temporada.

Pero, tras descubrir que una de nuestras firmas favoritas nos ha propuesto un nuevo pantalón para desafiar el invierno, estamos viviendo como en un sueño. Zara ha elegido el pantalón Carrot como la prenda más top de la temporada y estamos deseando combinarlo con nuestros primeros looks de primavera. Hay veces que las firmas de moda son las que marcan las tendencias del street style y convierte prendas en virales que son irresistibles. Un pantalón que te hará olvidarte de tus pantalones vaquero de confianza y que podrás llevar con sandalias, zapatillas o mules.

PANTALÓN CARROT PINZAS ZARA

Zara tiene el pantalón más ideal de la temporada y ya lo hemos fichado para añadirlo a nuestro fondo de armario. Es un diseño que no pasara de moda y se trata de un pantalón de tiro medio confeccionado con tejido en mezcla de viscosa y cintura con trabillas. Además, presenta bolsillos laterales y de vivo en espalda, con detalle de pinzas en delantero, bajo acabado con pliegue y botón a contraste. Sin duda un diseño que se convertirá en un must de temporada y en la prenda más irresistible de cualquier look de oficina.

Pantalón Carrot Pinzas, de Zara (39,95 euros)

Sin duda, este año, el pantalón Carrot sustituirá al famoso pantalón Capri que se apoderaba de los looks de las mujeres que más entienden de moda, durante la primavera y estamos dispuestas a incorporar esta nueva adquisición como la propuesta de temporada más top que tenemos. ¿Estáis preparadas para desafiar la recta final del invierno con estos pantalones que propone Zara y que conquistarán el street style español?