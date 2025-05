Amelia Bono se ha comprado el top de lentejuelas calado de Zara que vamos a llevar de fiesta con pantalones blancos

¿Lentejuelas en época de calor y a plena luz del día? Zara dice sí a la tendencia más brillante y nos anima a sumarnos a ella con prendas tan apetecibles y Amelia Bono nos lo confirma con este maravilloso top calado, que puedes llevar de fiesta de noche en un look arreglado o a una fiesta a la playa con el bikini debajo. Las firmas tienen muy claro que no están dispuestas a restringir todas las posibilidades que estas ofrecen y por eso no dudan en tirar de ellas en cualquier época del año. Esta primavera, por ejemplo, muchos creadores han querido dar una nueva vida a las lentejuelas que tanto juego dan en las fiestas navideñas. Y una de las que más fuerte ha apostado en este sentido ha sido Zara.

Y Amelia Bono nos lo ha dejado claro con este top de 40 euros, que ella ha combinado con un pantalón blanco fluido. Los pantalones blancos son una de las prendas más versátiles, recurrentes, fáciles de combinar y elegantes que podemos tener en nuestro armario, tienen la capacidad de adaptase tanto al verano como al invierno y de ayudarnos a crear los estilismos más especiales, que respiren elegancia independientemente del resto de prendas. Además, Amelia Bono nos ha dejado claro que ahora también se llevan en primavera, con lentejuelas.

El top de Zara de Amelia Bono

Además de vestidos para invitada brillantes y tops con pequeños cristalitos que recrean la esencia disco de la década de los años 70, Zara ha lanzado entre sus novedades para esta estación este top de rejilla y lentejuelas con el que la hija de José Bono nos ha dejado claro que podemos llevar de cena de la forma más elegante con un pantalón blanco.

Amelia Bono con look de Zara. @ameliabono

Top lentejuelas ZW Collection de Zara (39,95 euros)

top lentejuelas Zara

Con lo que queda claro que este verano la moda se sumerge en un universo de destellos donde los abalorios, y las lentejuelas. Desde vestidos con transparencias hasta tops adornados con lentejuelas, perlas y pedrería, sin olvidar los estampados tropicales y florales que evocan paraísos exóticos, las firmas más trendy han reinterpretado el estilo ibicenco con guiños a los años 90 y la estética sirena, el famoso mermaidcore.