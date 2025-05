Amelia Bono y Manuel Martos, unidos por el preservativo del que todo el mundo habla

Lo que venían a ser unas tranquilas vacaciones por las Islas Mauricio ha terminado en polémica. Amelia Bono está en el ojo del huracán y las redes sociales echan humo hablando sobre qué hay en el suelo. Una de las 13 fotografías que la hija de José Bono subió para presumir de plan en el paraíso mostraba algo sospechoso a escasos metros de sus pies. Son muchos los que señalan que es un “preservativo usado”. Parece evidente a ojos de miles de usuarios y también en los platós de televisión. La protagonista lo niega.

Amelia Bono lo niega a través de redes sociales. También a través de entrevistas en televisiones donde da alternativas al condón que todo el mundo ve a su lado, en un selfie que está causando furor en Instagram. Ahora ha vuelto a negarlo, a golpe de comunicado. Pero lo curioso es que su exmarido, Manuel Martos, ha querido sumarse a la defensa de su supuesto honor mancillado y quiere dejar claro que en el suelo había o un clínex o un calcetín sucio, pero jamás un preservativo. Eso sí, él no estaba allí.

Amelia Bono en la imagen de la polémica Instagram

Amelia Bono y Manuel Martos, unidos en la polémica

Amelia Bono se ha hartado de tanto dime y direte. Ha tratado de plantear posibles alternativas a lo que sus más de 500.000 usuarios de Instagram ven en el suelo. Mientras todos creen que es un “preservativo usado”, ella dice que podría ser un clínex o un calcetín olvidado. Defiende que tampoco pasaría nada de ser cierta la versión del condón, pues es una mujer divorciada, libre de hacer lo que desea y más de protegerse frente a posibles contagios de ETS. Ahora lo hace a golpe de comunicado, algo que ha respaldado su exmarido.

Suena curioso que Manuel Martos haya querido salir en defensa de su exmujer en este tema tan peliagudo. Amelia Bono no ha dicho con quién ha viajado a las Islas Mauricio, pues en las fotos aparece sola. El preservativo en el suelo es sospechoso, pero ambos niegan que sea esto lo que descansa a escasos metros de la influencer. Algo que llama mucho la atención, pues en principio él no estaría allí para sentenciar con rotundidad qué era. Ella le ha convencido con sus argumentos, que han llegado incluso a retar al equipo de Telecinco a analizar las imágenes con expertos científicos que saquen de dudas al mundo sobre el misterio.

Comunicado de Amelia Bono compartido por Manuel Martos Instagram

Mientras la ciencia aparca otros asuntos importantes y se centra en esta cuestión viral, Amelia Bono emite un comunicado. El mismo que ha replicado Manuel Martos en su perfil de Instagram, dejando a muchos boquiabiertos. Reproducimos el escrito en su totalidad: “Siento mucha impotencia y una rabia tremenda. No puedo entender cómo se puede hablar tan a la ligera y decir cualquier cosa sin conocimiento de causa. Y, sobre todo, sin tener en cuenta la repercusión y cómo afectar a cuatro niños. Esto, sin duda, es lo más importante y lo más grave. Me parece lamentable. ¿De verdad pensáis que voy a postear o dejar en mi cuenta una foto si eso fuera lo que muchos pensáis? Ya está bien. No tengo que justificarme de nada, pero por favor. Lo que para muchos puede ser divertido, para una familia puede ser algo que hace mucho daño. Y de hecho, ya lo habéis conseguido. Medios de comunicación, deberías reflexionar sobre vuestra profesionalidad y personas también con sus comentarios. Ojalá sintáis mucha vergüenza. Es lo que os merecéis. Por favor, pido que acabéis con esto. La ‘broma’ ha llegado muy lejos y ha hecho mucho daño. Sentiros orgullosos”, denunciaba la influencer, que pone el foco en lo que la gente ve en sus fotos y no tanto en lo que ella muestra de su vida privada al mundo.