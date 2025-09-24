Celebrities
Amelia Bono tiene el uniforme de septiembre más fácil de copiar: vaqueros, blazer y camiseta básica
Porque los looks de entretiempo tienen ese maravilloso punto de poder mezclar prendas
Amelia Bono lo ha vuelto a hacer. La empresaria e influencer, que se ha convertido en una de las mujeres más seguidas en lo que a estilo diario se refiere, ha compartido en sus redes sociales un look que confirma por qué septiembre es el mes perfecto para apostar por básicos de armario. Su propuesta, sencilla pero muy efectiva, reúne tres prendas que nunca fallan y que todas tenemos: vaqueros, blazer y camiseta.
La clave está en cómo Amelia sabe llevar estas piezas aparentemente simples con un aire fresco y actual, demostrando que menos siempre es más. Con este estilismo, no solo nos da una lección de moda práctica para la vuelta a la rutina, también nos recuerda que los clásicos son el mejor recurso cuando buscamos inspiración rápida para el día a día.
Los vaqueros que nunca pasan de moda
Los jeans son la prenda más versátil y atemporal del armario, y Amelia Bono lo sabe. Para esta ocasión, ha elegido un modelo de corte recto, ligeramente holgado y con un aire relajado que encaja a la perfección con el estilo effortless chic que tanto le caracteriza.
Este tipo de vaquero es ideal para septiembre porque se adapta a cualquier situación: desde una mañana de recados hasta una reunión informal. Además, permite jugar con diferentes calzados, desde zapatillas deportivas hasta mocasines o botines, dependiendo del plan del día.
El poder del blazer negro
La segunda prenda clave del look es el blazer negro, ese comodín que eleva al instante cualquier estilismo. Amelia lo combina con sus vaqueros para dar un aire sofisticado y pulido al conjunto, consiguiendo un contraste perfecto entre lo casual y lo elegante.
El blazer, de corte recto y ligeramente oversize, aporta estructura y es una prenda que en septiembre se convierte en imprescindible: abriga lo justo en esas mañanas más frescas y, al mismo tiempo, se adapta a looks de oficina o de ocio. Sin duda, es la pieza que convierte este conjunto básico en un uniforme urbano con mucho estilo.
La camiseta marrón, el toque de temporada
Bajo la americana, Amelia Bono apuesta por una camiseta de tirantes en color marrón chocolate, una de las tonalidades estrella de esta temporada. Este detalle es clave porque rompe con la sobriedad del negro y añade calidez al look, conectando con la paleta otoñal.
El marrón se ha convertido en el nuevo neutro imprescindible, y combinado con vaqueros y blazer crea un contraste elegante que sigue siendo muy fácil de replicar.
Complementos discretos pero efectivos
Para completar el estilismo, Amelia Bono suma cadenas doradas finas, que aportan un toque sofisticado sin restar naturalidad al look. Su maquillaje ligero y el peinado desenfadado terminan de construir un conjunto que transmite frescura, sencillez y seguridad en sí misma.
Este look es la prueba de que los básicos nunca fallan y que, con la combinación adecuada, se pueden convertir en el recurso perfecto para cualquier día del mes. Amelia Bono vuelve a posicionarse como referente de estilo práctico, confirmando que no hace falta complicarse para acertar: unos buenos vaqueros, un blazer negro y una camiseta en tendencia son todo lo que necesitamos para empezar septiembre con estilo.
