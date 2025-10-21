Blanca Suárez cumple 37: los looks más icónicos de una actriz que siempre marca tendencia

Hoy es un día muy especial para una de las actrices más queridas de la generación millennial, Blanca Suárez cumple 37 años, en verdad parece que fue ayer cuando la vimos por primera vez en la pequeña pantalla en series como "El Barco" o "El Internado". El saltó al séptimo arte le llegó de la mano de uno de los grandes del cine español, Pedro Almodóvar, quien confío en una joven madrileña para "La Piel Que Habito" el papel de "Norma" llevó a la actriz a conseguir una nominación en los "Premios Goya" como actriz revelación.

Desde entonces la actriz no solo ha brillado con sus papeles televisivos y cinematográficos, también ha conseguido cautivarnos con su estilo camaleónico tanto en lo que respecta a estilismos como a looks beauty, por eso no hemos podido perder la oportunidad de celebrar los 37 de Blanca Suárez repasando algunos de esos últimos looks con los que la pareja del también actor Javier Rey nos ha dejado sin aliento.

Aquí te dejamos nuestra recopilación de los mejores looks de Blanca Suárez en los últimos años, una actriz que más allá de las pantallas siempre marca tendencia.

Brillos y flecos en clave "old Hollywood"

En el Festival de San Sebastián 2025, Blanca apostó por un vestido de lentejuelas negras con flecos, transparencias y un lazo de terciopelo al cuello. Un diseño con aires retro que evocaba el brillo del Hollywood clásico, equilibrado con un maquillaje natural y un recogido con flequillo a lo "garçon" que nos dejó a todos boquiabiertos.

Blanca Suárez en el Festival de San Sebastián 2025. gtres

Sastrería oversize para el día a día

Alejada de las alfombras rojas, Blanca demuestra que domina el arte del "street style" con conjuntos tan relajados como sofisticados. Su combinación de blazer masculina, vaqueros wide leg y bolso mini de Loewe confirma que la actriz domina ese equilibrio entre lo cómodo y lo chic que tanto define a las "insiders" de moda.

Blanca Suárez con look street style. gtres

Juego de texturas en negro

En el Festival de Málaga 2025, la actriz se decantó por una falda de rejilla con flecos combinada con un top ajustado y cinturón negro maxi. Un look de estética muy potente y contemporánea con guiños al "power dressing" femenino, que remató con melena suelta y ondas naturales.

Blanca Suárez en el Festival de Málaga 2025. gtres

El traje corto más rompedor

Para un estreno de Netflix, Blanca apostó por un look de inspiración masculina compuesto por una chaqueta entallada y shorts a juego. Con camisa blanca y corbata, demostró que el tailoring puede ser tan sensual como elegante. Un beauty look impecable con eyeliner marcado y pelo suelto con diadema completaban este lookazo.

Blanca Suárez con total look negro. gtres

Volumen y romanticismo en blanco

En otra de sus apariciones más memorables, Blanca deslumbró con una falda voluminosa de plumas blancas y camisa cropped. Un estilismo de aire etéreo y sofisticado con el que la actriz se reafirmó como una de las más elegantes del panorama nacional.

Blanca Suárez con total look blanco. gtres

Cromatismo vibrante y geometrías

En su aparición en el Festival de Málaga 2024, Blanca sorprendió con un conjunto colorido de minifalda y chaqueta tipo cropped con estampado multicolor. Una combinación que demuestra que la actriz domina el arte de arriesgar sin perder estilo.

Blanca Suárez en el Festival de Málaga 2024. gtres

Blazer oversize y asimetrías

En su aparición en el evento de Samsung Scrapworld, Blanca apostó por un conjunto tweed en tono rosa con falda asimétrica y americana oversize. Los tacones con tiras y tachuelas aportaban el punto rock que equilibra a la perfección su estilo.

Blanca Suárez con conjunto oversize. Gtres

El arte de mezclar cuero y bordados

En el desfile de Etam, se dejó ver con un look atrevido compuesto por pantalones de cuero, bralette y una chaqueta bordada de inspiración oriental. Un mix explosivo que resume su personalidad: arriesgada, femenina y siempre en tendencia.

Blanca Suárez con pantalones de cuero. gtres

Sastrería gris + corbata negra

En la presentación de su película "El verano que vivimos", la actriz demostró que los trajes masculinos pueden ser sinónimo de sensualidad. Con una camisa blanca, corbata negra y pantalones de pinzas grises de corte amplio, Blanca reinterpretó el estilo dandy con una feminidad sofisticada.

Blanca Suárez con corbata. gtres

Blanca Suárez cumple 37 y lo hace consolidándose como una de las actrices más versátiles, inspiradoras y estilosas de su generación. Porque si algo ha demostrado la madrileña a lo largo de estos años es que su estilo evoluciona con ella. Lo mismo deslumbra con un vestido de lentejuelas en la alfombra roja que conquista con vaqueros y americana por las calles de Madrid. Entre flequillos rectos, labios rojos y miradas de cine, Blanca sigue siendo una de esas mujeres que marcan tendencia sin proponérselo, recordándonos que la verdadera elegancia está en saber reinventarse una y otra vez.