La Reina Letizia: así ha sido la evolución de sus looks en los Premios Princesa de Asturias

El próximo viernes 24 de octubre de 2025 veremos a la Familia Real reunida de nuevo después de la festividad del Día de la Hispanidad (12 de octubre) para una de las ocasiones más especiales de la agenda oficial. Los Premios Princesa de Asturias celebrados en la ciudad de Oviedo, en concreto en el Teatro Campoamor. Una ceremonia de mucho simbolismo para los Reyes y sus hijas, sobre todo la heredera al trono, la Princesa Leonor. Y aunque la mayoría de los focos en este día estarán puestos en la mayor de las Borbón, no podemos pasar alto la figura de la monarca.

Durante los últimos años, la Reina Letizia no ha hecho más que superarse estilismo tras estilismo demostrando firmemente por qué es considerada una de las "royals" más elegantes de la actualidad. Así que para ir haciendo más amena la espera hasta la edición de este año, hemos decidido recopilar y analizar los estilismos de la Reina desde el 2020 y hasta el 2024 para esta ocasión.

2020: El azul "Letizia" y un guiño a la elegancia atemporal

Fue el año de la pandemia, pero también el inicio de una etapa estilística más rotunda para la Reina. Letizia deslumbró con un vestido azul noche con escote bardot y una gran flor 3d en el hombro, firmado por Delpozo. La silueta lápiz y los detalles arquitectónicos reflejaban el sello inconfundible de la casa española y su capacidad para elevar la elegancia clásica hacia un terreno más artístico. Coordinó su look con salones azul marino, un clutch del mismo tono y pendientes de aires contemporáneos, logrando una imagen que se grabó en la memoria colectiva de la alfombra azul.

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2020. Gtres

2021: Volumen arquitectónico y sobriedad en su justa medida

En 2021, Letizia apostó por un diseño en negro de tafetán con cuello caja y falda voluminosa de largo midi, obra de The 2nd Skin Co., una de sus firmas nacionales predilectas. El cinturón fino marcaba la cintura y equilibraba las proporciones del vestido, mientras que el peinado recogido y los stilettos clásicos terminaban de pulir un conjunto solemne, elegante y con carácter. Una elección de esas que demuestran por qué la Reina se mueve con naturalidad entre la moda española y las grandes casas internacionales.

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2021. Gtres

2022: Blanco y negro, la fórmula infalible

Ese año firmó uno de sus looks más aplaudidos. La Reina apareció con un vestido bicolor en blanco y negro, con cuerpo adornado con flores tridimensionales y falda cruzada, firmado por Carolina Herrera. Un diseño impecable, equilibrado y cargado de simbolismo, en el que la mezcla de texturas aportaba un aire romántico y moderno a partes iguales. Letizia completó el look con zapatos negros de tacón bajo y un maquillaje luminoso que dejaba todo el protagonismo a la artesanía del vestido.

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2022. gtres

2023: El poder de la asimetría

La edición de 2023 confirmó lo que ya sabíamos: el negro es el color fetiche de Letizia. Para la ceremonia, eligió un vestido asimétrico de una manga firmado también por Carolina Herrera, que combinó con sandalias joya de Aquazzura y pendientes maxi. La elección de un diseño limpio, sin adornos, con un escote estratégico y una caída perfecta, fue toda una declaración de fuerza estilística. El resultado: sobriedad, magnetismo y sofisticación sin esfuerzo.

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2023. gtres

2024: El arte del minimalismo elevado

El año pasado, Letizia volvió a optar por Carolina Herrera con un vestido negro de escote asimétrico y maxi-volante estructurado que le valió titulares en toda la prensa europea. Lo combinó con kitten heels de Magrit y un clutch discreto, fiel a esa elegancia serena que la caracteriza. Fue la confirmación de su fórmula ganadora: líneas puras, estructura arquitectónica y un dominio absoluto del equilibrio entre poder y feminidad.

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2024. gtres

¿Cómo será el estilismo de la Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2025?

Con el paso de los años, la Reina Letizia ha refinado su estilo hasta convertirlo en un auténtico sello personal. Ha pasado del clasicismo pulido a la vanguardia sobria, de los volúmenes esculturales a la elegancia minimalista, sin perder de vista el valor de la moda española ni su conexión con la diplomacia estética.

Y si algo ha quedado claro en este recorrido, es que cada look de Letizia en los Premios Princesa de Asturias no solo marca tendencia, sino que narra la historia de una reina contemporánea que entiende la moda como una extensión de su papel institucional. ¿Con qué nos sorprenderá en esta edición de 2025? La cuenta atrás ha comenzado, y todas las miradas empiezan a apuntar ya al Teatro Campoamor.