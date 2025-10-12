Desfile de las Fuerzas Armadas: La Infanta Sofía reaparece con un guiño a su madre con vestido de lunares y capa clásica

La Infanta Sofía se estrena en la recepción oficial en el Palacio Real tras el desfile militar de la Hispanidad este 2025. Este año está siendo uno de los más conmemorativos, donde recientemente ha cumplido la mayoría de edad, coincidiendo con su debut en este acto institucional de gran calibre. Tras ser la última vez en 2020, ha vuelto a ser vista con su hermana, la Princesa Leonor con uniforme del Ejército del Aire, en este acontecimiento nacional, así como con los Reyes Felipe y Letizia, y sin olvidarse de su clara herencia de estilo de su madre.

No veíamos a la Infanta Sofía en el Día de la Hispanidad desde el 12 de octubre de 2022, día en el que se posicionó al lado de su progenitor en la tribuna real, puesto que la heredera al trono se encontraba en ese momento estudiando el Bachillerato Internacional en Gales. Desde dicha edición, la hermana menor no ha vuelto a asistir por este mismo motivo hasta este 2025, donde ha comenzado sus estudios en Portugal y ha regresado a España para debutar en la recepción oficial en el Palacio Real. En esta última ocasión, la royal deslumbró con un vestido de lunares de Carolina Herrera (haciendo match con Letizia con su vestido de la firma andaluza Vogana), un atuendo que en estos momentos podría llevar a causa de convertirse en uno de los estampados más en tendencial el momento. Desde entonces, ha tenido una evolución estilística notable, en la que se ha inspirado en su madre, consiguiendo un estilo sofisticado, pero con un aire juvenil y contemporáneo.

El look de la Infanta Sofía en el Día de la Hispanidad: vestido de lunares de Carolina Herrera

En los últimos actos oficiales, hemos visto a una Infanta Sofía con prendas elegantes, pero sin perder de vista su edad. Hablamos de monos largos, vestidos de corte recto, estampados divertidos o colores que dan luz al rostros. Esta vez, la Infanta Sofía ha deslumbrado con un vestido de lunares de Carolina Herrera en blanco y negro fluido y liviano. Destaca por un cuerpo al estilo camisero con mangas ligeramente abullonadas y semitransparentes que sigue de un cuerpo holgado junto con un cinturón delgado que le marca la cintura. Junto con ello, continua de una falda midi con un movimiento sutil que transmite delicadeza e inocencia.

Desfile del día de la Fiesta Nacional BORJA SÁNCHEZ-TRILLO Agencia EFE

En cuanto a accesorios, la hermana menor de la Princesa Leonor ha dado el mayor protagonismo al atuendo, siguiendo la corriente del menos es más junto con zapatos planos destalonados en negro y capa larga de paño a tono de lo más elegante para resguardarse del frío de Madrid. Sin ninguna duda, una prenda de abrigo que estará al orden del día con las tendencias de otoño-invierno 2025/2026.

El guiño estilístico a su madre

Como ha ocurrido en anteriores ocasiones, la Infanta Sofía ha querido tener un guiño estilístico hacia su madre. Recordemos en su graduación en Gales con un mono largo en rojo de Mango que también podría estar en el armario de Letizia. Pues bien, esta vez hemos observado que tanto el vestido de lunares como la capa en negro han sido una señal de herencia de estilo de Letizia. En varias ocasiones hemos visto a la royal con prendas de este estampado, pero sobre todo protagonizado en vestidos, como en el Día de la Hispanidad en 2023. Asimismo, en las épocas de bajas temperaturas, también ha hecho recurso de capas como la que hoy luce su hija, así como otras más llamativas con efecto pelo en el cuello.

La Reina Letizia con vestido de lunares. Gtres

Una vez mas, la Infanta Sofía ha demostrado una imagen más madura y con seguridad con un estilismo que perfectamente podría llevar la Reina Letizia, esta vez con vestido de tweed en verde. Una nueva imagen de la Familia Real al completo donde ambas hermanas se han reencontrado en unos días de desconexión de sus formaciones.