Anita Matamoros y Anna Padilla triunfan con sus looks más elegantes (y juveniles) para las cenas de Navidad de empresa

La Navidad ya ha comenzado oficialmente en Madrid y, como cada año, el encendido del árbol de Santalucía en la Plaza de España se ha convertido en uno de los momentos más mágicos de la temporada. Entre las invitadas más destacadas estuvieron Anita Matamoros y Anna Padilla, dos referentes absolutos del contenido digital y del estilo más inspirador. Ambas ofrecieron ideas perfectas para las cenas de Navidad, pero también apoyaron uno de los proyectos más especiales de estas fiestas: ‘El buzón de los deseos’, una acción solidaria que invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en diciembre.

El look de Anita Matamoros: vestido azul con espalda al aire, el más sexy y elegante de la temporada

Anita Matamoros apostó por un vestido azul marino ajustado con la espalda completamente descubierta, uno de los estilismos más comentados de la noche. El diseño, con dos finos tirantes en horizontal, combina sensualidad y elegancia de manera impecable, y se posiciona como una de las grandes ideas para quienes buscan un look navideño llamativo sin caer en excesos.

El azul profundo resulta especialmente favorecedor en eventos nocturnos y su silueta alargada estiliza la figura. Además, Anita lo acompañó de botas negras de charol con tacón ancho, aportando un toque moderno y rotundo que equilibra el efecto del vestido. Su melena suelta ondulada y un maquillaje luminoso cerraron un look perfecto para cenas de empresa, reuniones familiares o cualquier plan navideño más arreglado.

Anita Matamoros y Anna Padilla. Cortesía

El look de Anna Padilla: todo al negro para una Navidad elegante y sofisticada

Anna Padilla, por su parte, optó por un look negro que demuestra por qué el “total black” sigue siendo un clásico infalible de diciembre. La creadora llevó un mono fluido negro con escote cruzado, una prenda cómoda, estilosa y tremendamente versátil.

El diseño es ideal para esas cenas en las que buscas ir arreglada pero sin complicarte demasiado. El corte favorece a todos los cuerpos y el tejido fluido aporta movimiento y elegancia. Anna completó el look con joyas discretas y su característica melena ondulada, logrando un resultado chic, sobrio y perfecto para cualquier fecha navideña.

‘El buzón de los deseos’: el motivo más importante de su presencia

Más allá de la moda, lo realmente relevante de esta cita fue el apoyo de ambas creadoras a ‘El buzón de los deseos’, la iniciativa solidaria de Santalucía que transforma este encendido navideño en algo mucho más emotivo.

Hasta el 14 de diciembre, cualquier persona puede depositar su deseo en este buzón instalado en Plaza de España. Posteriormente, Santalucía escogerá cuatro deseos y los hará realidad durante el mes de diciembre de la mano de creadores como Susana Molina, Leticia Salinero y Lara Tronti, entre otros.

Un proyecto que recuerda que la Navidad también es compartir, acompañar, escuchar y poner en valor aquello que de verdad importa. Por eso, la presencia de Anita y Anna no fue solo estética: fue un gesto de apoyo a una acción que pone la empatía y el compromiso en el centro.

Moda, emoción y solidaridad: el combo perfecto para esta Navidad

Los looks de Anita Matamoros y Anna Padilla han dejado dos propuestas navideñas impecables que muchas replicarán en sus próximas cenas. Pero su paso por este evento fue también un recordatorio de que estas fechas no son solo luces y celebraciones: también son una oportunidad para conectar con los demás. Un evento bonito, emotivo y con un mensaje que trasciende la moda.