La Reina Sofía confirma que el plumas también puede ser elegante: su look más invernal para afrontar el frío de Burgos

La Reina Sofía ha empezado diciembre en Burgos, donde ha presidido la VIII edición de los Premios Evolución y la primera edición del Premio Emiliano Aguirre, organizados por la Fundación Atapuerca en el Museo de la Evolución Humana. Y lo hace con un look que vuelve a demostrar su impecable dominio de la elegancia clásica incluso cuando las temperaturas se desploman.

A su llegada al Fórum Evolución, la emérita deja claro que el abrigo acolchado puede ser un aliado perfecto en actos oficiales. El plumas, una prenda comúnmente asociada a la comodidad y al día a día, se convierte aquí en una pieza totalmente coherente con un estilismo cuidado. La Reina Sofía opta por un modelo negro, largo y ligero, ideal para combatir el frío burgalés sin perder presencia.

La chaqueta de tweed que ilumina el look más invernal de la jornada

Debajo del plumas aparece la prenda que marca el estilismo: una chaqueta de tweed vibrante, confeccionada en tonos azules, verdes y amarillos con un estampado geométrico muy favorecedor. El diseño incorpora botones dorados y cuello de terciopelo oscuro, un detalle que aporta un toque de elegancia clásica y estructura al conjunto.

El look de Doña Sofía. GTRES

La Reina Sofía recurre con frecuencia al tweed, un tejido que combina tradición, calidez y sofisticación. En esta ocasión, lo utiliza para poner color a una jornada institucional, aportando luz al look y creando un contraste muy armónico con el abrigo técnico.

Completa el conjunto con unos pantalones rectos en color negro, zapatos discretos del mismo tono y un pequeño bolso de mano, reafirmando su preferencia por los accesorios sobrios pero impecables. Como detalle final, vuelve a lucir su broche de mariposa, una pieza muy vinculada a su estilo personal y a su sensibilidad estética.

Un look perfecto para las mujeres +60 que buscan estilo y funcionalidad

La elección de la Reina Sofía es, además, una guía ideal para las mujeres que buscan ir arregladas sin renunciar a la comodidad durante el invierno. Combinar piezas técnicas —como un buen plumas— con prendas más sofisticadas es una fórmula infalible cuando el frío aprieta.

La Reina Sofía. GTRES

Su estilismo demuestra que el plumas no está reñido con la elegancia, siempre que se apueste por un diseño sobrio, de líneas simples y tonos neutros. Esta mezcla permite mantener la calidez sin perder formalidad, algo especialmente útil en ciudades como Burgos, conocidas por sus bajas temperaturas.

Elegancia práctica para un acto institucional en pleno invierno

El resultado es un look equilibrado, funcional y muy acorde con la jornada. La Reina Sofía inaugura así diciembre con un ejemplo perfecto de cómo adaptar la moda al clima sin renunciar al estilo.

Su aparición hoy en Burgos vuelve a ratificar que la elegancia puede ser práctica y que incluso las prendas más funcionales, como el plumas, pueden integrarse con éxito en los estilismos más cuidados.