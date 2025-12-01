Manuela Villena confirma el look más elegante (y andaluz) para arrasar en Nochevieja con un dos piezas de terciopelo

La Nochevieja siempre pide brillo, personalidad y una dosis extra de elegancia. Y si hay alguien que sabe elevar un look festivo sin caer en excesos, esa es Manuela Villena, la politóloga y primera dama andaluza, que vuelve a demostrar por qué se ha convertido en un referente absoluto de estilo silencioso, moderno y andaluz. En su último acto público, Villena ha estrenado un dos piezas de terciopelo negro con detalles dorados firmado por Vogana, la firma sevillana que triunfa entre las mujeres más elegantes del sur… y del resto de España.

La imagen habla por sí sola: hombros marcados, silueta impecable y ese brillo sutil que solo el terciopelo bien trabajado es capaz de ofrecer. Un look que, sin necesidad de lentejuelas ni estridencias, consigue un efecto de fiesta rotundo, sofisticado y muy actual. Justo lo que muchas buscan para la cena de Nochevieja: ir perfectas, sin renunciar a la comodidad ni al estilo.

El traje de terciopelo que enamora: chaqueta y pantalón por 179 y 135 euros

El conjunto elegido por Manuela Villena pertenece a la línea Mara de Vogana, una de las más exitosas de la casa sevillana. La chaqueta de terciopelo negra (179 euros) presenta un corte recto, cuello a la caja, hombros marcados y cierre frontal con botones forrados. El detalle que la hace realmente especial son las finas rayas doradas que recorren todo el tejido, aportando ese punto festivo y luminoso sin llevarlo al extremo.

Chaqueta. Vogana

El look se completa con el pantalón Mara (135 euros), también de terciopelo negro y rayas doradas, de tiro alto y pierna recta. Un patrón limpio y favorecedor que estiliza la figura y funciona tanto con tacones como con sandalias minimalistas. El típico pantalón que, además, podrás seguir llevando en cenas, eventos y fiestas durante el resto del invierno.

Pantalón. Vogana

La suma de ambas piezas crea un efecto de traje joya absolutamente espectacular. Y lo mejor: al ser prendas separadas, se pueden combinar por separado con camisas blancas, bodies satinados o jerséis más casual, ampliando al máximo su versatilidad.

Por qué este look es perfecto para mujeres elegantes en Nochevieja

Lo que hace especial este look no es solo su diseño, sino todo lo que representa. Manuela Villena vuelve a poner en valor la moda del sur, demostrando que las firmas sevillanas siguen marcando tendencia también fuera del ámbito nupcial o de invitada clásica.

El look de Manuela. Instagram @juanmamorenobonilla

Además, este tipo de traje funciona para mujeres de todas las edades porque:

Estiliza muchísimo gracias al patrón recto.

Abriga, algo que todas agradecemos en la noche más fría del año.

Tiene un brillo justo, nada estridente.

Permite un look cómodo sin renunciar a la sofisticación.

Es una opción diferente al clásico vestido.

Villena remató el estilismo con pendientes dorados XL, un recogido pulido y un maquillaje natural que deja todo el protagonismo al traje. El resultado: un look de fiesta impecable, poderoso y elegante que ya hemos visto replicado en redes por mujeres que buscan un estilo más clásico y depurado para despedir el año.

La firma sevillana que conquista los armarios de las invitadas

Vogana, fundada en Sevilla, ha conseguido convertirse en una de las marcas españolas más deseadas por las mujeres que buscan sofisticación sin artificios. Sus prendas siempre mantienen un equilibrio perfecto entre tradición, patronaje impecable y tendencia, como demuestra este dos piezas.

Y, una vez más, Manuela Villena vuelve a situarla en el mapa como una opción ideal para Nochevieja para todas las mujeres que desean un look festivo, elegante y 100% español.