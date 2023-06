Anna Padilla despunta con unas espectaculares botas ‘cowboy’ en tejido denim de Bershka que prometen ser un must en los festivales de música

Llega junio y eso significa que comienzan la época de festivales y las cenas más informales, lo que hace que nuestro armario se vuelva un poco más alocado, divertido y lleno de color y prendas icónicas que prometen convertirse en virales a lo largo de estos meses, como por ejemplo los vestidos 'cut out', que se han convertido en un imprescindible sin el que ya no podemos vivir. Ya nos ha pasado con los chalecos, que, junto con los pantalones de pinza, forman el combo perfecto no solo para ir a la oficina de forma elegante, si no que le podemos dar ese toque más casual y original combinándolo, por ejemplo, con unos pendientes maxi muy coloridos para aportar luz y color al look. Por ello, si pensamos en este tipo de prendas, caemos en la cuenta de que Anna Padilla, influencer y empresaria, lleva en su día a día estas prendas en tendencia que tanto nos inspiran en nuestro día a día a la hora de crear nuestro look tanto para el día a día como para ocasiones especiales. La influencer tiene un estilo de lo más sencillo, arriesgado y muy casual, como por ejemplo este look de Anna Padilla de pantalones de estampado animal print que combinó con una camiseta estampada, una cazadora de cuero negra y unas botas 'cowboy' negras. Anna Padilla se adelanta a las tendencias en numerosas ocasiones, pues fue una de las primeras que vimos llevar los pantalones pijameros o los zuecos beige propios del estilo 'old money' y el día de ayer nos sorprendía con unas botas 'cowboy' en tejido denim de Bershka, un calzado que no ha pasado desapercibido en redes sociales y que ha conquistado a todas las amantes de la moda.

Anna Padilla es, sin duda, una de las referentes dentro de las redes sociales, pues la joven no deja de sorprendernos con cada look que lleva, y es que, además de deslumbrar en su día a día, para ocasiones especiales como bodas y eventos siempre acierta. Ya vimos deslumbrar a Anna Padilla con un vestido largo de cuello halter en tonos anaranjados y rojizos de una firma 'Made in Spain' para una ocasión muy especial, quien optó por unas alpargatas beige para el calzado y un bolo mini de su marca en amarillo limón, dándole un contraste de colores muy original. Para el día de ayer, Anna Padilla optó por un look de lo más casual y sencillo compuesto por un vestido mini ceñido en tono blanco, una cazadora acolchada crop de Mango de estampado floral -la prenda más viral de la primavera- junto con un bolso en color piel. Como toque final y lo que llama la atención del look son las botas 'cowboy' en tejido denim de Bershka, una opción que se convertirá en el calzado más viral este junio y que ya comienza a verse en las calles. Sin duda, se trata de un look que podemos llevar tanto para el día a día como para un festival de verano.

Botas tacón cowboy denim, de Bershka (59,99 €)

Botas tacón cowboy denim Bershka

No dudes en hacerte con ellas porque se convertirá en el calzado al que siempre recurrirás para darle un toque original y distinto a tu look.