Anne Igartiburu sí que dio las campanadas con un vestido rojo de Lorenzo Caprile en un fiestón con Rosalía en casa de Los Javis

A veces España si no existiera, tendría que inventarse. Y esta Nochevieja nos ha dejado un momento de esos de lo más inesperados. Mientras nosotras estábamos pendientes de los look de las campanadas 2025 de Cristina Pedroche o Cristina Pardo, Anne Igartiburu estaba dando sus campanadas privadas en un fiestón en la casa de Los Javis, con Rosalía incluida. Sí, habéis leído bien, no es que estéis de resaca. ¿Me podéis explicar esta maravilla de simulación? Y como es tradición, Anne lo ha hecho con un vestido rojo de Lorenzo Caprile.

El modisto comenzó a vestir a la presentadora en 2009 y sus diseños, siempre rojos, se habían convertido en una tradición televisiva, y esta noche no ha sido menos con este maravilloso diseño rojo de terciopelo. Un diseño con escote asimétrico y fruncido en la cintura que se suma a esos vestidos de las campanadas que podemos ver en la exposición de Lorenzo Caprile en Madrid. La presencia de Anne Igartiburu en las campanadas no se entendía sin su exclusivo diseño de Lorenzo Caprile. Cada Nochevieja aparecía en el balcón de la Puerta del Sol con un impresionante vestido, siempre de color rojo. Comenzaron a trabajar juntos en 2009, creando una tradición que parecía infinita, y gracias a Los Javis hemos vuelto a revivir este momento.

"En este caso despidiendo el año de otra manera en la que también me he sentido muy muy afortunada por estar muy bien rodeada. Avanzamos en el Camino", explica Anne en este vídeo que acaba de compartir en su cuenta de Instagram.