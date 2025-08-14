Romántico, fresco y favorecedor: el vestido ibicenco con el que Paula Echevarría arrasa en la playa

Paula Echevarría, icono indiscutible de estilo y una de las celebrities más influyentes de nuestro país, ha vuelto a marcar tendencia con un look veraniego que reúne todo lo que buscamos en una prenda para las vacaciones: frescura, elegancia y un toque bohemio irresistible. Durante una salida junto a amigos y familiares en la costa, la actriz apostó por un vestido largo de la firma Charo Ruiz Ibiza, una de las marcas españolas más reconocidas en moda adlib y esencia mediterránea.

Con este estilismo, Paula Echevarría vuelve a consolidarse como una auténtica referente en moda estival. El vestido ibicenco de Charo Ruiz es una inversión segura para cualquier armario, ideal para las amantes de las prendas con alma mediterránea que buscan combinar comodidad, frescura y un toque de lujo artesanal. Sin duda, un look que invita a soñar con el verano eterno y que ya se perfila como uno de los más inspiradores de la temporada.

Un diseño que captura el espíritu del verano

El vestido en cuestión es el Melia Long Dress de Charo Ruiz, un diseño que combina a la perfección el estilo ibicenco con un aire romántico y sofisticado. Realizado en un tejido ligero y vaporoso, presenta un delicado estampado botánico en tonos pastel sobre fondo blanco, que aporta luz y frescura a la prenda. Los detalles florales se mezclan con ilustraciones de frutas tropicales, creando un estampado original que evoca atardeceres frente al mar y días de calma junto a la playa.

La parte superior destaca por su escote en pico con delicadas tiras finas y remate de puntilla blanca, un guiño artesanal que caracteriza muchas de las creaciones de Charo Ruiz. La falda, de caída amplia y estructura en capas, otorga movimiento y comodidad, perfecta para pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

Cómo Paula lo llevó al siguiente nivel

Fiel a su estilo, Paula Echevarría sabe que los complementos son clave para transformar un look. En esta ocasión, optó por un bolso bandolera en color naranja vibrante, que contrasta con la paleta suave del vestido y añade un punto moderno y divertido al conjunto. Su melena suelta con ondas naturales y un maquillaje fresco completan un estilismo que grita verano por los cuatro costados. Este vestido, gracias a su versatilidad, puede adaptarse a diferentes momentos del día. Paula lo lució en un contexto relajado y playero, pero podría combinarse con unas sandalias de tacón y joyas doradas para un evento más formal al atardecer.

Vestido Melia Long Dress Charo Ruiz Ibiza

La firma Charo Ruiz Ibiza es sinónimo de moda adlib contemporánea. Con más de tres décadas de trayectoria, sus diseños están pensados para mujeres que buscan prendas femeninas, ligeras y con un toque sensual sin perder elegancia. El Melia Long Dress es un ejemplo perfecto de esta filosofía: fresco, fácil de llevar y con ese sello artesanal que convierte cada pieza en algo especial.

Además, este tipo de vestido no solo es tendencia por su estética, sino también por su funcionalidad. El tejido transpirable y el corte fluido lo convierten en un aliado perfecto para los días más calurosos, mientras que su diseño cuidado permite lucirlo temporada tras temporada sin que pase de moda.