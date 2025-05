Así es la blazer de firma madrileña con la que Nieves Álvarez ha marcado tendencia en Las Ventas por San Isidro

Bonita, favorecedora y de firma española. Así definimos la blazer que ha llevado Nieves Álvarez para una cita taurina en Las Ventas de Madrid. Sí, volvemos a desplazarnos hasta esta plaza de toros tras un viernes protagonizado por uno de los últimos looks premamá de Teresa Urquijo o Isabel Díaz Ayuso con un estilismo con un claro guiño folklore. Eso sí, este sábado 24 de mayo se han vuelto a agotar las entradas de una decimocuarta jornada donde no hemos quitado el ojo a la nueva adquisición de la modelo madrileña. Y ya avisamos que será tu próxima compra par ir a la oficina.

No cabe duda de que las celebridades o socialites no quieren perderse las ferias taurinas. Como la Infanta Elena con Victoria Federica, que se han desplazado hasta Jerez con motivo de la Feria del Caballo de Jerez con vestimentas arregladas y que servirán de inspiración para las invitadas de primavera. Mientras, Nieves Álvarez no se ha movido de la capital (y ha disfrutado de las buenas temperaturas) con la intención de acudir al duelo de Juan Ortega y Pablo Aguado a las 19.00 horas de ayer. Y siendo fiel a su estilo sofisticado, así como presumiendo de la prenda que causará sensaciones, se ha marcado un lookazo digno de comentar en este artículo. Entre el público también hemos vista a rostros conocidos como María García de Jaime con Tomás Páramo de nuevo, Ramón García o José Ortega Cano.

La blazer fucsia que ha llevado Nieves Álvarez en Las Ventas de Madrid es de firma española

Nieves Álvarez ha optado por un total look en negro con el objetivo de que la blazer sea la clara protagonista del estilismo. Está diseñada por The Extreme Collection, una firma española que apuesta por la moda ética y sostenible y que destaca por una exquisita artesanía, así como por sus ediciones limitadas que acentúan el valor de la prenda y evitan la producción abusiva. Dicha blazer tiene un corte estructurado que realza la figura de la modelo dando un aire de sofisticación. Las solapas en raso crean un gran e impactante contraste con el fucsia, de la misma manera que los bolsillos ribeteados.

De nuevo, Nieves Álvarez nos da un truco de estilo sobre cómo vestir en la oficina con tal solo la puesta de una prenda que se convertirá en todo un básico fondo de armario. Se puede combinar de diversas maneras estilísticas gracias a su versatilidad, desde con pantalones de vestir hasta con un vestido midi fresquito. ¡Existen infinitas posibilidades!

Nieves Álvarez en Las Ventas de Madrid. Gtres

Blazer fucsia, de The Extreme Collection (370 euros)

Blazer fucsia. The Extreme Collection

En cuanto a complementos, la celebridad ha completado el look con gafas de sol futuristas y pendientes de aro. Actualmente podemos encontrar esta blazer de firma española desde la talla 36 hasta la 44 por 370 euros.